人行再約談 螞蟻允設金控公司 支付寶不得接連貸款產品 阿里ADR較港升1%

【明報專訊】繼被處以巨額罰款後，阿里巴巴（9988）系內螞蟻集團昨天再遭人行等金融部門聯合約談，人行副行長潘功勝稱，約談旨在要求螞蟻必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性；當局更在去年列出的5項整改內容基礎上，點出更具體及強硬的要求，包括需「斷開支付寶與其他金融產品的不當連接」及「壓降餘額寶餘額」等。螞蟻亦首次承諾申設金融控股公司，以及申設個人徵信公司。
明報記者 蔡穎霖
阿里巴巴上周六被重罰後，昨日股價逆市升6.5%，收報232.2元。昨日傍晚人行公布再約談螞蟻後，阿里於美股早段升8%，較港收市再升約1%。
繼去年12月底後，螞蟻再遭金融部門約談，當局基於去年底提出的「五大整改」要求之上，昨日再點列出更具體的做法，措辭亦更加強硬。首先，要求螞蟻斷開支付寶與「花唄」及「借唄」等其他金融產品的不當連接；第二要打破信息壟斷，依法持牌經營個人徵信業務；第三，重申螞蟻要申設為金融控股公司；第四要認真整改違規信貸、控制高槓桿；最後需管控重要基金產品的流動性風險，主動壓降餘額寶的餘額。
潘功勝：堅持金融活動全納入監管
潘功勝表示，下一步，平台企業開展金融業務應以服務實體經濟、防範金融風險為本，「不能使科技成為違法違規行為的保護色」。同時也要堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營。
螞蟻回應表示，將申辦金融控股公司，實現金融業務全部重組監管。實際工作包括支付業務回歸小額便民，服務小微定位；申設個人徵信公司，依法持牌；將「借唄」、「花唄」全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務等。
專家：螞蟻再上市估值削 發展更安全
易方資本高級分析員關博文相信，螞蟻跟中央就整改達成共識後，市場可再次憧憬螞蟻上市事宜。若螞蟻決定再度上市，預計屆時集團的估值已大不如前，但在整體業務發展上卻更「安全」。此外，關博文又稱，未來螞蟻及騰訊（0700）等科網巨頭的支付業務所涉及的數據，相信也要「百分之百」跟有關政府部門共享。
至於騰訊，關博文認為，騰訊更應擔心反壟斷帶來的潛在影響。市場擔憂中央加強對其他科技巨頭的審查，主要科技股昨天表現普遍向下，騰訊跌1%，美團（3690）跌5%，嗶哩嗶哩（9626）跌4.5%，快手（1024）跌3.2%。