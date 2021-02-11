經濟

人行再約談 螞蟻允設金控公司 支付寶不得接連貸款產品 阿里ADR較港升1%

【明報專訊】繼被處以巨額罰款後，阿里巴巴（9988）系內螞蟻集團昨天再遭人行等金融部門聯合約談，人行副行長潘功勝稱，約談旨在要求螞蟻必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性；當局更在去年列出的5項整改內容基礎上，點出更具體及強硬的要求，包括需「斷開支付寶與其他金融產品的不當連接」及「壓降餘額寶餘額」等。螞蟻亦首次承諾申設金融控股公司，以及申設個人徵信公司。

明報記者 蔡穎霖

阿里巴巴上周六被重罰後，昨日股價逆市升6.5%，收報232.2元。昨日傍晚人行公布再約談螞蟻後，阿里於美股早段升8%，較港收市再升約1%。

繼去年12月底後，螞蟻再遭金融部門約談，當局基於去年底提出的「五大整改」要求之上，昨日再點列出更具體的做法，措辭亦更加強硬。首先，要求螞蟻斷開支付寶與「花唄」及「借唄」等其他金融產品的不當連接；第二要打破信息壟斷，依法持牌經營個人徵信業務；第三，重申螞蟻要申設為金融控股公司；第四要認真整改違規信貸、控制高槓桿；最後需管控重要基金產品的流動性風險，主動壓降餘額寶的餘額。

潘功勝：堅持金融活動全納入監管

潘功勝表示，下一步，平台企業開展金融業務應以服務實體經濟、防範金融風險為本，「不能使科技成為違法違規行為的保護色」。同時也要堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營。

螞蟻回應表示，將申辦金融控股公司，實現金融業務全部重組監管。實際工作包括支付業務回歸小額便民，服務小微定位；申設個人徵信公司，依法持牌；將「借唄」、「花唄」全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務等。

專家：螞蟻再上市估值削 發展更安全

易方資本高級分析員關博文相信，螞蟻跟中央就整改達成共識後，市場可再次憧憬螞蟻上市事宜。若螞蟻決定再度上市，預計屆時集團的估值已大不如前，但在整體業務發展上卻更「安全」。此外，關博文又稱，未來螞蟻及騰訊（0700）等科網巨頭的支付業務所涉及的數據，相信也要「百分之百」跟有關政府部門共享。

至於騰訊，關博文認為，騰訊更應擔心反壟斷帶來的潛在影響。市場擔憂中央加強對其他科技巨頭的審查，主要科技股昨天表現普遍向下，騰訊跌1%，美團（3690）跌5%，嗶哩嗶哩（9626）跌4.5%，快手（1024）跌3.2%。

相關字詞﹕金融控股公司 阿里巴巴 螞蟻集團

上 / 下一篇新聞

阿里罰款今年入帳 強調不損淨利潤
阿里罰款今年入帳 強調不損淨利潤
市監局增人手預算反壟斷
市監局增人手預算反壟斷
水滴赴美上巿傳遭銀保監反對
水滴赴美上巿傳遭銀保監反對
Webb查冊駁許正宇 財庫局：方法不同
Webb查冊駁許正宇 財庫局：方法不同
高盛轉軚籲買入 瑞聲升近13％
高盛轉軚籲買入 瑞聲升近13％
李寶安下月退休 任顧問助交接
李寶安下月退休 任顧問助交接
白宮半導體峰會無邀華企 《環時》：想令中國與半導體脫鈎
白宮半導體峰會無邀華企 《環時》：想令中國與半導體脫鈎
中國3月新增貸款2.73萬億 高預期
中國3月新增貸款2.73萬億 高預期
順豐首季蝕錢王衛道歉 稱堅決不做社區團購
順豐首季蝕錢王衛道歉 稱堅決不做社區團購
連續10年財務造假 樂視賈躍亭各罰2.4億
連續10年財務造假 樂視賈躍亭各罰2.4億
邱達昌女兒斥1147萬 購遠展倫敦公寓單位
邱達昌女兒斥1147萬 購遠展倫敦公寓單位
周大福上季港澳銷售止跌升47％ 僅相當疫前五成水平 「內地客」銷售佔近1/4
周大福上季港澳銷售止跌升47％ 僅相當疫前五成水平 「內地客」銷售佔近1/4
匯豐同意孟晚舟取閱涉華為文件
匯豐同意孟晚舟取閱涉華為文件
微軟1537億購「Siri大腦」 5年來最大筆收購 加強攻AI
微軟1537億購「Siri大腦」 5年來最大筆收購 加強攻AI
美股業績期開鑼 三大指數早段偏軟
美股業績期開鑼 三大指數早段偏軟
新iPad Pro生產遇阻 高級版初期供應或短缺
新iPad Pro生產遇阻 高級版初期供應或短缺
陳茂峰：消費券刺激經濟效果存疑
陳茂峰：消費券刺激經濟效果存疑
張兆聰：國藥消化利淡 有重估空間
張兆聰：國藥消化利淡 有重估空間
劉宇亮：CRO概念股借回調低吸
劉宇亮：CRO概念股借回調低吸
薛偉傑：Neuralink視頻示範「腦機」只屬消費級玩具
薛偉傑：Neuralink視頻示範「腦機」只屬消費級玩具
技術取勝：上海石化走勢持續改善
技術取勝：上海石化走勢持續改善
何民傑：反壟斷法本質違反常理
何民傑：反壟斷法本質違反常理
陳啓宗旗下基金「小米誤當快手沽」
陳啓宗旗下基金「小米誤當快手沽」
保利協鑫又延發業績 不再提復牌日
保利協鑫又延發業績 不再提復牌日
劉思明：恒指再受考驗 服飾股逆市強勢
劉思明：恒指再受考驗 服飾股逆市強勢
周顯：堅持不派息 何鴻燊變大股東
周顯：堅持不派息 何鴻燊變大股東
湯文亮：109封求情信
湯文亮：109封求情信
深水灣徑8號實呎逼9萬 南區分層新高 海璇連平台戶實呎6.4萬 1個月賣貴逾兩成
深水灣徑8號實呎逼9萬 南區分層新高 海璇連平台戶實呎6.4萬 1個月賣貴逾兩成
山水盈周五盡推60伙餘貨
山水盈周五盡推60伙餘貨
何厚鏵女兒6750萬入市帝景園
何厚鏵女兒6750萬入市帝景園
卓爾居3房逼1100萬創新高
卓爾居3房逼1100萬創新高
戴德梁行料商廈租金跌至2023年
戴德梁行料商廈租金跌至2023年
Centre Hollywood每呎25元起招租
Centre Hollywood每呎25元起招租