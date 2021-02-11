人行再約談 螞蟻允設金控公司 支付寶不得接連貸款產品 阿里ADR較港升1%

明報記者 蔡穎霖

阿里巴巴上周六被重罰後，昨日股價逆市升6.5%，收報232.2元。昨日傍晚人行公布再約談螞蟻後，阿里於美股早段升8%，較港收市再升約1%。

繼去年12月底後，螞蟻再遭金融部門約談，當局基於去年底提出的「五大整改」要求之上，昨日再點列出更具體的做法，措辭亦更加強硬。首先，要求螞蟻斷開支付寶與「花唄」及「借唄」等其他金融產品的不當連接；第二要打破信息壟斷，依法持牌經營個人徵信業務；第三，重申螞蟻要申設為金融控股公司；第四要認真整改違規信貸、控制高槓桿；最後需管控重要基金產品的流動性風險，主動壓降餘額寶的餘額。

潘功勝：堅持金融活動全納入監管

潘功勝表示，下一步，平台企業開展金融業務應以服務實體經濟、防範金融風險為本，「不能使科技成為違法違規行為的保護色」。同時也要堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營。

螞蟻回應表示，將申辦金融控股公司，實現金融業務全部重組監管。實際工作包括支付業務回歸小額便民，服務小微定位；申設個人徵信公司，依法持牌；將「借唄」、「花唄」全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務等。

專家：螞蟻再上市估值削 發展更安全

易方資本高級分析員關博文相信，螞蟻跟中央就整改達成共識後，市場可再次憧憬螞蟻上市事宜。若螞蟻決定再度上市，預計屆時集團的估值已大不如前，但在整體業務發展上卻更「安全」。此外，關博文又稱，未來螞蟻及騰訊（0700）等科網巨頭的支付業務所涉及的數據，相信也要「百分之百」跟有關政府部門共享。

至於騰訊，關博文認為，騰訊更應擔心反壟斷帶來的潛在影響。市場擔憂中央加強對其他科技巨頭的審查，主要科技股昨天表現普遍向下，騰訊跌1%，美團（3690）跌5%，嗶哩嗶哩（9626）跌4.5%，快手（1024）跌3.2%。