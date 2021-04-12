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新城市廣場呎價重上1.7萬

【明報專訊】本港二手樓市繼續升溫，其中本季料有多個新盤登場的沙田區，除新地（0016）瓏珀山短期內應市外，中洲旗下火炭星凱‧堤岸亦有機會本季推出，令區內二手屋苑做價受帶動。沙田市中心指標屋苑之一的新城市廣場，上月錄得3宗成交，平均實呎重上1.7萬元水平，為屋苑一年新高。

明報記者 歐陽慧恩

中原高級資深區域營業經理馮澤源表示，沙田新城市廣場4座中層G室，實用652方呎，3房連套房間隔，以1203萬元成交，實呎18,451元，為屋苑近一年來呎價新高之餘，亦較屋苑同類單位於1月份的1000萬元成交價高出20%。原業主1999年381萬元購入單位，持貨約22年，帳面獲利約822萬元或逾2倍。馮氏稱，屋苑放盤量向來不多，目前只有不多於20個放盤，加上業主議價空間收窄，預料短期內成交量將略為回落，但呎價則有望進一步回升。

東環兩房768萬沽 同類新高

另外，屯赤隧道通車，亦帶動東涌及屯門區樓價做好。代理消息表示，東涌指標屋苑之一的東環，近日錄得6A座高層6室易手個案，單位實用483方呎兩房連儲物房間隔、望內園景，以768萬元成交、實呎1.59萬元，成交和呎價料創屋苑同類戶新高。資料顯示，原業主2015年以578萬元一手購入，帳面獲利190萬元或33%。

新屯中3房730萬 月內兩破頂

屯門區方面，祥益地產高級區域經理黃慶德表示，新屯門中心8座高層D室，實用603方呎，3房間隔，以730萬元易手，實呎12106元，成交價創屋苑新高。原業主2016年以440萬元購入，持貨約5年，帳面獲利290萬元，賺幅約66%。屋苑對上一個最高紀錄，為上月中錄得，當時一個實用597方呎的7座極高層H室3房戶，以710萬元售出，實呎11893元，即屋苑在不足1個月內，再創新高價成交。

SAVANNAH特色戶 實呎2.58萬破頂

至於將軍澳區於本月首周已錄近100宗二手成交。代理消息表示，區內SAVANNAH更錄得創新高成交，單位為2座地下特色戶，實用465方呎，並連542方呎平台，兩房間隔，以1200萬元易手，實呎25806元，為屋苑撇除洋房外的屋苑呎價最高水平。原業主2016年893.2萬元一手買入，持貨5年，帳面獲利306.8萬元或34%。

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