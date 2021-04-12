上源洋房空間寬廣 私隱度高

明報記者 李舒盈

攝影 劉焌陶

項目每幢洋房樓梯頂部均內設天窗，可將光線引入屋內，增加屋內自然採光。The Manor by Le Pont分為兩類洋房，當中27幢洋房屬Premium House，實用面積2707至2762方呎不等，原則為4房4套間隔；另外3間為Executive House，實用面積4860方呎，為5房5套間隔，該類洋房均設有私人泳池及升降機，盡顯尊貴。值得一提的是，所有洋房均附設兩個車位，住戶可由屋內樓梯直達車庫，私隱度高。

原則5房5套間隔 設私人泳池

發展商早前開放現樓示範單位，屬Executive House的33號洋房，實用面積4860方呎，連2331方呎花園。設計師以三代同堂概念設計，將原則5房5套改成3套連1間書房及家庭影音室，增加家庭聚會空間，讓家庭成員共敍天倫。

大門玄關位採用大量雲石鋪砌，樓層高度達4.5米（近15呎），典雅的裝潢盡顯豪宅氣派。位於地下的廚房為梗廚設計，配備大量瑞士品牌V-ZUG電器，包括鐵板燒、咖啡機、保溫櫃抽真空機等。地下客廳採用大量金色元素及木材裝潢，既顯高貴亦散發家庭溫暖氣息。客廳配備電子火爐，外連私人花園；花園配備燒烤爐及戶外座椅，供戶主宴請親朋好友舉辦池畔派對。私人升降機可由地下車庫直達2樓主人套房，主人套房浴室特設古銅色系衛浴產品。天台享開揚山景，可觀賞翠綠景致。

另一示範洋房為Premium House的17號洋房，實用面積2762方呎，連816呎花園及500呎天台。位於地下的客飯廳顏色以淺灰色為主調，並以金色點綴。飯廳放置一張雲石長形餐桌，牆壁則以一幅大型雲石紋畫配襯，讓室內設計互相呼應。

客廳外的花園環境優美，綠樹葱葱。客廳放置一張灰色布藝梳化，後方設有嵌入式層櫃讓戶主放上家居擺設。1樓空間設置兩間套房，當中一間佈置成兒童房，採用鮮艷的顏色配搭特色衣櫃，設計充滿童趣。兩房連接處設有偏廳，外連平台，並放置座椅，成為家庭成員娛樂聊天的空間。2樓的套房拆除門框，全層為主人套房，令主人套房有充足空間之餘更放置一組大型衣櫃。主人套房更特設Z-VUG衣物管家，為衣物殺菌除臭。

集智能綠化家居一身

值得一提的是，The Manor by Le Pont貫徹項目集大自然與高科技元素於一身的概念，將智能家居元素進一步提升，除包括提供Smart Mirror智能鏡，更配有智能觸控屏幕，讓住戶一鍵操控大宅的廳房燈光及冷氣設備。惟屋苑最近的購物設施也要到黃金海岸商場，有一段距離，需乘搭巴士或驅車前往。

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