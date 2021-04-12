經濟

香港地產

蔡志明家族寶松苑洋房7.2萬租出

【明報專訊】豪宅市場錄大額租賃成交，「玩具大王」蔡志明家族持有的沙田九肚山寶松苑洋房，最新以月租7.2萬元租出，實用呎租約34元，租金回報近7厘。

中原地產副分區營業經理周家傑表示，上述物業為寶松苑單號獨立屋，實用2107方呎，原以7.38萬元放租，議價後以月租7.2萬元租出，實用呎租34元。資料顯示，物業由蔡志明家族於1998年以公司名義斥1287萬元購入，2017年以4200萬元內部轉讓至侄兒蔡加頌持有，若以該家族1998年購入價計，現租金回報約6.7厘水平。

另香港置業區域董事胡耀才指，啟德龍譽1A座高層F室，2房間隔，望海景，實用521方呎，業主以約2萬元放租1個月後，減價約1000元，以約1.9萬元租出，實用呎租36.5元。

龍譽2房月租1.9萬 回報不足2厘

上述龍譽單位的業主於2017年4月以約1177.8萬元購入上，租金回報不足2厘。

迎豐185呎月租9000元

此外，香港置業高級區域經理宋國權稱，土瓜灣迎豐本月至今暫錄約4宗租賃個案，最新一宗租賃個案位於中高層B室一個開放式單位，實用185方呎，以約1萬元放租3周後，以約9000元租出，實用呎租48.6元。業主2016年5月以約346.3萬元購入，租金回報約3.1厘。

相關字詞﹕租務成交 迎豐 龍譽 蔡志明 寶松苑

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