口罩店10萬元短租銅鑼灣波斯富街舖

口罩商盾牌自去年10月起，以短期租約形式、月租10萬元，租用銅鑼灣羅素街60號地下B舖作防疫產品中心，以商舖面積850方呎計，呎租118元。市場消息指，盾牌先後多次續租，租期日前屆滿，並已遷往鄰近的波斯富街65號地舖，以短租形式租用波斯富街65號地舖，面積與羅素街商舖相同，約850方呎，月租同樣約10萬元，即呎租約118元。翻查資料，上述商舖過去曾由眼鏡88租用，眼鏡店自2017年底遷出後，一直未獲租客承租，而業主亦因應時節而短期出租商舖賺取利潤，如在中秋節前後租予月餅店醉榴香、在農曆新年前曾租予利市封店等。

家品店12萬租毗鄰舖 7年跌八成

此外，市場消息亦指，毗鄰波斯富街67號地舖，早前亦獲連鎖家品店億世家以月租約12萬元承租，以商舖面積約800方呎計，呎租約150元。資料顯示，商舖原由珠寶零售商六福（0590）自2014年起租用，當時月租約62萬元、呎租775元，惟去年疫情爆發後，六福先後結束多間分店，而波斯富街67號地舖是其中之一，換言之現時億世家承租的月租較2014金低81%。

首季甲廈售價彈4.5% 租金跌0.6%

另外，美聯工商舖資料研究部指，今年首三個月指標甲廈售價雖然反彈4.5%，但受到空置率上升影響，甲廈租金反彈乏力，首三個月租金續跌0.6%。美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，近月受到工商舖撤辣帶動，不少已取得香港身份證的「新香港人」相繼入市，成為寫字樓市場新力軍，帶動甲廈售價反彈。然而受到商廈棄租潮影響，寫字樓空置率上升，為租金帶來壓力，即使分散業權甲廈租金去年基數低，反彈也受阻，情况尤以非核心區及尖沙嘴為甚，令租金明顯跑輸售價。