一手周末僅30宗成交 見兩個月新低

【明報專訊】雖然樓市氣氛理想，不過，由於缺乏焦點新盤推售，綜合市場資訊，過去兩日周末一手市場僅錄約30宗成交，較前周末大跌六成之餘，料為農曆新年連周末4天長假錄得約33宗成交後的兩個月新低水平，而本月迄今，市場亦只錄得約300宗一手成交。
較前周末大跌六成
事實上，過去周末新盤成交中，仍以恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大．珺瓏灣II佔最多，周末售出約7伙，同區香港小輪（0050）、帝國集團屯門青山灣帝御．星濤則售出3伙，其中2座1樓17室，實用324方呎，1房間隔，買家採100天即供付款，成交價482.75萬元，實呎14,900元。
同樣位於屯門掃管笏、嘉里（0683）旗下滿名山，最新推出一幢洋房招標，單位為山庭H8號洋房，實用面積2865方呎，連1034方呎花園及957方呎天台，物業將於周四上午11時至下午1時招標兩小時。
恆大．珺瓏灣II沽7伙
此外，會德豐、港鐵（0066）旗下將軍澳日出康城MALIBU，昨日再售1伙，單位實用1087方呎的1A座68樓A室，為4房雙套連工作間單位，成交價2119.65萬元，實呎19,500元，買家為本地客，購入單位作自住。
綜合而言，整個MALIBU至今共累沽1594伙，佔可售單位1600伙的99.6%，合共套現逾149億元，會德豐於該區3個樓盤，即MALIBU、MONTARA及MARINI 共沽出4349伙，佔推出4373伙之99%，套現逾400億元。
信置觀塘凱滙累售1713伙
另信置（0083）觀塘凱滙昨沽出1伙，為實用569方呎3座32樓K室，成交價1319.73萬元，實呎23,194元，項目累售1,713伙，套現逾215億元。