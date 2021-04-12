一手周末僅30宗成交 見兩個月新低

較前周末大跌六成

事實上，過去周末新盤成交中，仍以恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大．珺瓏灣II佔最多，周末售出約7伙，同區香港小輪（0050）、帝國集團屯門青山灣帝御．星濤則售出3伙，其中2座1樓17室，實用324方呎，1房間隔，買家採100天即供付款，成交價482.75萬元，實呎14,900元。

同樣位於屯門掃管笏、嘉里（0683）旗下滿名山，最新推出一幢洋房招標，單位為山庭H8號洋房，實用面積2865方呎，連1034方呎花園及957方呎天台，物業將於周四上午11時至下午1時招標兩小時。

恆大．珺瓏灣II沽7伙

此外，會德豐、港鐵（0066）旗下將軍澳日出康城MALIBU，昨日再售1伙，單位實用1087方呎的1A座68樓A室，為4房雙套連工作間單位，成交價2119.65萬元，實呎19,500元，買家為本地客，購入單位作自住。

綜合而言，整個MALIBU至今共累沽1594伙，佔可售單位1600伙的99.6%，合共套現逾149億元，會德豐於該區3個樓盤，即MALIBU、MONTARA及MARINI 共沽出4349伙，佔推出4373伙之99%，套現逾400億元。

信置觀塘凱滙累售1713伙

另信置（0083）觀塘凱滙昨沽出1伙，為實用569方呎3座32樓K室，成交價1319.73萬元，實呎23,194元，項目累售1,713伙，套現逾215億元。