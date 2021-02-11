青怡2房高見628萬 實呎1.83萬破頂 業主頻反價 十大屋苑周末19宗跌逾兩成

明報記者 林尚民

美聯物業首席高級營業經理葉偉林表示，樓齡約35年的青怡花園2座高層B室，實用面積343方呎，本月初以650萬元放售，最終以628萬元成交，實呎18,309元，成交價創屋苑2房新高外，呎價更創屋苑新高。原業主2016年4月370萬元買入，帳面獲利258萬元或70%。屋苑對上一個2房高價成交，為2019年7月售出、面積相同的3座高層F室，當時成交價620萬元，現售價較當年高出8萬元。

PARKSIDE海景4房1880萬破頂

另外，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，THE PARKSIDE本月至今暫錄約2宗成交，其中1座低層B室，實用1079方呎，4房套房間隔，另設工人套房，享海景，去年9月開價1900萬元，現以1880萬元沽出，成交價創屋苑分層單位新高，實呎17,424元。原業主2015年1月以1235.5萬元買入，帳面獲利644.5萬元或52%。

不過，市場仍錄零星半新盤低價成交。中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，深水埗南昌一號中低層B室，實用365方呎，2房間隔，以720萬元成交，實呎19,726元。原業主於2018年4月以704萬元買入單位，3年額印鬆綁後易手，帳面獲利16萬元或2.3%。由於原業主有機會獲發展商回贈，故未必需蝕讓離場。

南昌一號2房720萬沽 3年僅升2%

由於「筍盤」被吸納，業主反價頻仍，十大屋苑交投回落。中原地產統計，十大屋苑上周末錄19宗成交，較前周末回落24%，當中前周末錄4宗成交的鰂魚涌康怡花園，剛過去周末錄得零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，前周末是復活節假期，交投較多屬正常現象，而剛過去周末十大屋苑仍錄19宗成交，已屬正常偏高水平，而在大牛市下，部分業主反價，買家普遍願意追價1至2%，反價多於3%即令準買家猶疑，令二手交投略為放慢。

另美聯分行統計，上周末十大屋苑共錄約20宗成交，較前周末跌約31%，但仍連續8個周末錄得雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於不少二手筍盤早前已被市場消化，盤源有待補充，部分二手業主叫價逐漸強硬，令不少準買家入市考慮需時或轉趨觀望。