馬泰陽：千萬富豪鍾情磚頭

【明報專訊】雖然疫情衝擊本港經濟，失業率更創17年新高，不過受惠各地央行開閘放水救市，股樓齊升，帶動去年香港千萬富翁人數逆市創新高，有報告指出千萬富翁增至逾51萬人，約每12個成年港人就有1個千萬富翁。值得注意，千萬富翁淨資產總值組合中最大部分為物業（71%），另15%為現金存款，股票只佔7%。從報告可見，磚頭受不少富豪追捧，尤其現時資金氾濫，勢推高資產價格，吸引不少人投資物業保值，為樓市交投注入動力。
雖然中港尚未通關，不過不少資金已率先湧入豪宅市場，綜合一手住宅物業銷售網統計，4月份首8天新盤市場已錄得至少6宗逾億元大額成交，最高價的一宗為「亞洲樓王」西半山波老道項目以1.68億元成交，呎價逾7萬元，可見豪宅購買力不容忽視。
值得注意，「新香港人」成為樓市生力軍，根據土地註冊處數據顯示，一手私樓個人買家登記中，按已知買家姓名作分析，以宗數計算，其中內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家在香港一手私樓註冊量比例，由2020年第二季的低位約8.7%，連升3季至今年首2個月約10.5%。本港樓市在疫情打擊下仍表現穩健，相信將續吸引新香港人入市。
事實上，市場氣氛好轉，樓市再展升浪，根據差估署最新數據，2月份私人住宅樓價指數報384.5點，較1月份的381點升0.92%，連升兩個月，創7個月新高，而且僅較2019年5月歷史高位396.9點低約3%。隨着美國推出1.9萬億美元紓困措施向市場放水，將為樓股市場帶來新動力，若未來中港恢復通關，經濟強力反彈，樓價更有力再創新高。