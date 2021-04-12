馬泰陽：千萬富豪鍾情磚頭

雖然中港尚未通關，不過不少資金已率先湧入豪宅市場，綜合一手住宅物業銷售網統計，4月份首8天新盤市場已錄得至少6宗逾億元大額成交，最高價的一宗為「亞洲樓王」西半山波老道項目以1.68億元成交，呎價逾7萬元，可見豪宅購買力不容忽視。

值得注意，「新香港人」成為樓市生力軍，根據土地註冊處數據顯示，一手私樓個人買家登記中，按已知買家姓名作分析，以宗數計算，其中內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家在香港一手私樓註冊量比例，由2020年第二季的低位約8.7%，連升3季至今年首2個月約10.5%。本港樓市在疫情打擊下仍表現穩健，相信將續吸引新香港人入市。

事實上，市場氣氛好轉，樓市再展升浪，根據差估署最新數據，2月份私人住宅樓價指數報384.5點，較1月份的381點升0.92%，連升兩個月，創7個月新高，而且僅較2019年5月歷史高位396.9點低約3%。隨着美國推出1.9萬億美元紓困措施向市場放水，將為樓股市場帶來新動力，若未來中港恢復通關，經濟強力反彈，樓價更有力再創新高。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]