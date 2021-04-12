布少明：買樓置富 最簡單

日前一家外資大行公布「香港千萬富翁」的調查報告，截至2020年底全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達51.5萬人，大約每12名香港人就有一位千萬富翁，最值得一提的是，香港千萬富翁大部分均是買樓致富，逾七成資產分佈在物業上，而看好未來12個月樓市的千萬富翁比例，由7%上升至15%，亦與最近市况相符。

如果閣下是以上千萬富翁之一，本人衷心恭喜，因為選擇及早買樓，成功做出人生其中一個最正確的選擇。其實只要於90年代、SARS時期、或金融海嘯後，簡單地選擇買樓並持有至今，已享受數以倍計的樓價升幅，即使未到「千萬富翁」級別，亦肯定離此不遠矣。

自從新按保措施實施以來，明顯降低了準買家上車難度，只要肯努力拼搏及努力儲蓄，及早上車躋身「千萬富翁」絕非遙不可及。如果閣下是一名首置客，且已儲有一定資金，兼有實際上車需要，目前理應趁樓價未升，兩地未恢復通關前先行上車，因為印花稅相對較低；而且現時入市競爭相對不大，否則一旦北水正式「歸位」，屆時樓價又有可能出現新一輪大升。無論如何，上述調查充分說明透過買樓晉身「千萬富翁」並非難事。所謂「人無樓不發」，買磚頭致富顯然是躍升至「千萬富翁」級別最佳、最簡單途徑。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]