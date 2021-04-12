經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：需求主導市場

【明報專訊】最近幾年內地遊客到香港的數量減少，因為香港的政治風暴及社會問題，令大量遊客卻步，特別是去年因為新冠病毒的出現，遊客更是「銷聲匿迹」！香港是購物天堂，很多零售行業大受影響，特別是奢侈品及名牌手袋，已有很多世界級的品牌將規模大幅縮減，這些店舖的生意大部分皆一落千丈。

筆者最近和一些朋友聚會，見到幾名女士手持最新款的名牌手袋，筆者言談間讚賞他們依然富貴，但筆者察覺她們手持的名牌手袋大都是同一牌子，原來該牌子的手袋是大部分女士夢寐以求的，所以品牌就成功做到「需求主導市場」。

席間有一名女士謙虛地說出並非這麼富有，她跟筆者道出雖然一年購買四個名牌手袋，但並非同時擁有；她指該牌子的名牌手袋很容易轉售，當用上了一季之後，就可以放上網或向朋友轉售，只是略為折讓已可售出；有些限量款式轉售甚至可以有盈利。所以，就是這樣用一個手袋的價錢，就可以擁有一年四季替換的款式。

最近香港股市非常暢旺，每日成交金額多達2000億元，因為近期有很多北水資金流入，這些資金流入科技板塊，很多科技股就會上升。當資金流入傳統類別股票時，傳統股票的價格就會上升，亦再一次證明需求主導市場的事實。

今年農曆新年之後，樓市成交暢旺，原因很簡單，樓市在對上兩三年被不同的利淡因素衝擊，不知不覺間已積聚了龐大的購買力；再加上目前疫情減退及疫苗陸續接種，還有寄望未來通關帶來利好的因素。難怪筆者的老闆施永青先生繼續看好今年樓價的走勢，預測今年上升幅度可達15%。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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