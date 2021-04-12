陳永傑：美國料延後加息

美國聯儲局主席鮑威爾不諱言，在疫情造成經濟損害幾乎完全復元之前，該局不會考慮加息，加息可能需要等候更長時間。

鮑威爾表示，當實現充分就業和通脹率堅實地重上2%目標方面取得實質進展之後，聯儲局才會縮減每月1200億美元資產購買規模。已經安排一項更長時間的加息測試，隨着時間推移，聯儲局政策的任何改變，也會是緩步而極度透明。在經濟幾乎完全復蘇時，才考慮加息。他早前更表示，經濟復蘇仍遠未完成，將繼續提供經濟所需的支持。

美國2月份消費物價指數按月上升0.4%，按年上升1.7%，通脹溫和。鮑威爾稱，通脹所受壓力不大，升勢不會持久。

3月下旬巨型貨櫃輪「長賜」號卡在埃及蘇伊士運河，導致連續多日塞爆，影響油輪運輸，但國際油價卻跌多升少，並無構成全球通脹升溫問題。

不久前，羅素投資公布調查顯示，固定收益基金經理預計未來1年美債孳息率曲線將趨陡。76%受訪者預計於未來一年，美國通脹率將在聯儲局設下的1.8%至2.4%目標範圍徘徊。

美國通脹率不高，對於加息需求自然降低。儘管美國10年國債孳息率升上1.7厘以上，對金融市場帶來一陣子的衝擊，但股樓投資氣氛已經開始穩定下來。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]