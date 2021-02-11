摩根大通亞洲：騰訊守配股價 看好購21074

輪場資金流向方面，好友於復活節長假期後趁騰訊回吐進場，上周三單日有過億資金部署騰訊好倉。當大股東減持消息公布後，資金仍以部署好倉博反彈為主，周四再錄得近3000萬淨流入。

好友較為傾向選擇行使價約700元的條款，如騰訊購21074，行使價700.5元，2021年9月底到期，換股比率為500兌1，實際槓桿達6倍；較進取的投資者則傾向留意年期相對較短的100兌1選擇，如騰訊購27235，行使價716.33元，今年6月底到期，實際槓桿近10倍。淡倉方面則以15%價外幅度、約3個月期的騰訊認沽證較受歡迎，如騰訊沽11520，行使價532.38元，實際槓桿約9倍。

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