何啟聰：阿里淡倉增 熊證留意58714

看好可留意阿里購15726，行使價250.2元，2021年6月到期。或阿里牛阿里牛證63232，收回價200元，行使價198元，2021年5月到期。相反看淡則可留意阿里沽27146，行使價204.68元，2021年7月到期。或阿里熊58714，收回價235.88元，行使價237.88元，2021年10月到期。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]