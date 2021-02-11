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2021年4月12日星期一
金子 窩輪攻略
股市最前線
波叔父子疫前入主鴻星 疑財困導火線之一 鄧耀昇上月辭東海董事 四子入局或接手
舖王五子各擅勝場 幼子被視為接班人
食肆去年收入瀉三成 酒吧酒樓重災
星AI資管StashAway攻港 獨立算法吸客
中電：未來將拓不同可再生能源發電
拜登舊同事、霸菱柯睿思：經濟強銀根鬆盈利佳 美股今年表現強勁
美國經濟具三大優勢 國債高企亦不愁買家
氣候峰會 或成中美改善關係契機 拜登邀40國領導人出席
中國「雙循環」經濟轉型 股市將趨波動
攜程憧憬旅業復蘇
植耀輝：買美股好過買港股
譚仔三哥拓海外 宣揚「香港味道」 總經理：星洲乏「墨演」須進口 當地愛加大量配料
繼續「線有善報」 贈米線回饋基層
網店平台「掌舖」疫市拓展 助企業員工設「網上個人店」
登輝：受惠「宅經濟」 咖啡機熨斗出口歐洲續增長
寧德時代斥10.69億 入股洛鉬剛果銅鈷礦
App Store遭指控涉壟斷 蘋果拒派員出席美參院作證
港商開發3D打印新材料 助中小企生產
多國企業查詢增信心
張兆聰：中概股表現如有毒資產
鄺翠玲：投資收租年金三管齊下 製造被動收入
環球經濟數據
金子：美股強於港股 道指購證10219
張兆聰：PPI升利上游工業股 海天國際受惠
簡志健、傅可怡：不斷跳出舒適圈 港視具創造價值能耐
陳大為：拜登預算案看重電動車有因
艾雲豪：《哥斯拉大戰金剛》：巨星背後的東西角力
稅季來襲 2厘稅貸有得揀
沈永年：五線城巿也見安居樂業
陸振輝：退休人士最簡單的快樂投資
謝紹榮：股評人其實是「專業八卦佬」
黃德几：中海物業整固後望再上
陸振球：「活化」不動產 增投資彈藥
陸振球：美債息縱再升 美股未必再受壓
林少陽：吸周期復蘇股 要「以慢打快」
技術取勝：恒生處上升通道
謝偉銓：增加房屋供應難 劏房租管也非易
李聲揚：新型煙草產品 港監管落後內地
蔡金強：葉公好龍 對收水毋須過慮
蘇沛豐：建業新生活 中線目標10元
李順威：美股4月多升 通脹未必不利股巿
劉思明：清潔電能潛力大 賽晶可冷吼
何啟聰：阿里淡倉增 熊證留意58714
瑞銀亞洲：恒指高開低走 看淡可沽22001
摩根大通亞洲：騰訊守配股價 看好購21074
周顯：騰訊配股勢恒常化 兩年後再炒過
王弼：印鈔年代勿隨便清倉揸現金
曾淵滄：中遠海控爆升後仍是超值股
湯文亮：樓市止跌回升 暫停傾新租約
陳永傑：美國料延後加息
廖偉強：需求主導市場
布少明：買樓置富 最簡單
馬泰陽：千萬富豪鍾情磚頭
青怡2房高見628萬 實呎1.83萬破頂 業主頻反價 十大屋苑周末19宗跌逾兩成
一手周末僅30宗成交 見兩個月新低
口罩店10萬元短租銅鑼灣波斯富街舖
蔡志明家族寶松苑洋房7.2萬租出
上源洋房空間寬廣 私隱度高
新城市廣場呎價重上1.7萬
收集房託等經濟復蘇
金子：美股強於港股 道指購證10219
【明報專訊】上周受A股向下影響，港股走勢反覆，一度重上29000點後又回試28600點位置。隨大市波幅收窄，反映後市對波動性預期的恒指波幅指數見今年新低。
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