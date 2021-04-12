陸振輝：退休人士最簡單的快樂投資

說一點親身的經歷：

3月8日筆者去接種第一劑COVID-19疫苗，想着可以令香港疫情改善，心情也特別愉快。及後經過一些手續後，終於進入了一個接種點，甫一拉開簾幕，女醫護仍未轉過身來，筆者就叫了一聲「早晨」，雖然隔着口罩，但馬上就見到女醫護的眉梢眼角放鬆了起來，一切都變得更愉快。筆者當天穿了一套軍服，結果在注射過程中，就聊起了行山的話題，短短的3分鐘後，注射完畢，筆者離開時還祝她「女神節快樂」，當時隔着口罩也感覺到她的絲絲笑意，她也祝筆者「大家都節日快樂」，一個令很多人忐忑的疫苗接種，就在愉快中結朿。

4月5日，筆者再接種第二劑疫苗，愉快也由一句簡單的「早晨」開始，一切都如常進行，在結束時，筆者讚女醫護的注射手法出色，差不多感覺不到已經結束（這是事實），同樣地看到了笑意浮現，而筆者也同時感覺到十分開心愉快。

發現了嗎？如果肯有禮貌地、自然地奉送一句祝福和讚美，你將會得到的是開心愉快。

如此簡單的操作，退休者一定要多加投資了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]