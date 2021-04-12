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稅季來襲 2厘稅貸有得揀

【明報專訊】4月交稅季節，各大銀行推出稅貸，今年有過半數的最低實際年利率在2厘以下，不只限大額借貸，若交稅及IPO湧至的情况下，讀者們也可以格價，趁機借低息貸款。今年也有虛疑銀行加入戰圍，借到平息的機會也增加。

明報記者 龍彩霞

今期稅貸實際年利率低至1.28厘，但借貸者要留意相關條款，該優惠利率非劃一，以富邦為例，其最低息率為1.28厘，還款期只有6個月，借款人要借達80萬元或以上才可享此低息。借款1萬至18萬元最低只可享2.28厘，還款期為6個月；若還款期為12個月，其實際年利率為3.58厘，而18個月達6.01厘，與私人貸款相若，故借貸人在借款時要留意相關條款。

中銀信用卡交稅簽帳 享完全免息

中銀香港 （2388） 的指定信用卡主亦可搭尾班車優惠，手續費優惠低至1.25厘，截止日期為4月30日。假設卡主透過信用卡交稅3000元後再轉做分期，當期簽帳交易為1800元，總金額為4800元，可選擇6個月分期，第一期手續費為60元，其餘為完全免息，其實際年利率為4.4厘起。另外，中銀香港也有「貸合適」的稅務貸款，截止日期為4月30日，最低稅貸息為1.78厘，以還款期12個月，借貸100萬元計；而其他客戶均劃一為2.2厘。

如果借款人資金較為充裕，只想用作短期周轉，可以選擇6個月還款期，以大新銀行為例，假設借款10萬元，分6期還款，實際年利率為2.28厘或至2.41厘，2.28厘為有現金回贈，若選擇12個月還款期，息率上升至2.44厘或2.68厘。

眾安提取20萬貸款 年利率1.99厘

稅貸可謂「期間限定」，有意借低息的貸款人要把握4月最後稅貸機會，今年更有虛擬銀行加入戰圍，大家可以比較一下。上周眾安銀行公布，自4月1日至5月31日，推出20萬元以上貸款額私人貸款，6個月至24個月實際年利率均為1.99厘，產品設有7天冷靜期，期內用戶清還款項可獲豁免提早還款手續費。

眾安銀行零售銀行聯席主管冼迪雲表示，去年11 月和今年1月稅季優惠，截至今年3月25日，該行的貸款額按月平均增長128%，人均貸款額為24萬元。他認為，以一口價實際年利率為特色的貸款產品獲得用戶青睞，已成為了貸款的新趨勢。貸款產品設有7天冷靜期，期內用戶清還款項可獲豁免提早還款手續費。此外，如貸款額為20萬元以下，或貸款20萬元或以上而且還款期為36至60個月，相對應的貸款實際年利率為3.73厘至33.93厘。

天星銀行提取20萬貸款 首60日免息免供

天星銀行早前亦延長私人貸款優惠，只要提取20萬元或以下貸款，首60日有免息免供優惠，在期內償還貸款，等於「零成本」有20萬元周轉，實際年率低至1.85厘。不過，虛銀貸款利率未必較低，主要視乎閣下借貸額而定。

中國通海財資管理私人財富董事總經理張佩儀稱，稅貸較一般的貸款佔薪酬比例較高，而且還款期較短，申請稅貸時宜注意個人還款能力。她表示，借稅務貸款的時候要注意自己是否已經還清去年的稅務貸款，另外也應該清楚自己借貸目的。如果用作投資其他產品，需要先計算清楚成本效益，亦可以以稅務貸款償還一些較高息的債務，例如樓宇的二按。

另外，張佩儀提醒有意置業的市民，由於稅務貸款負擔較大，一般未還清稅貸都難以申請買樓按揭。她認為，多家銀行稍後仍會推出稅貸優惠，可以貨比三家。稅貸能夠吸納收入穩定、信譽較佳的優質客戶，有利銀行往後作其他產品的銷售，因此成為兵家必爭之地。所有銀行在計算實際年利率時已經包括利息回贈，惟回贈多數於還款期後段發出，貸款者更須符合一定條件，例如不能提早清還貸款或逾期還款，否則銀行將收回已發放的回贈金額。

張佩儀：稅貸佔薪酬比例高 注意還款能力

稅貸一般會以分期貸款方式，即以每月平息的方法去計算。借款人按與銀行協定的利息、期數及金額，每月作等額還款。假設某私人貸款產品的利率是每月平息0.2 厘，每年手續費是1%，手續費在貸款額中扣除，還款期是60個月，計算得到的實際年利率是6.89 厘。實際年利率能準確反映實際的借貸成本。借貸之後，緊記準時還款，以免被銀行收取逾期費用及額外的逾期還款利息。

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