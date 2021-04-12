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簡志健、傅可怡 明智博立

投資策略

簡志健、傅可怡：不斷跳出舒適圈 港視具創造價值能耐

【明報專訊】香港電視（1137）在2015年推出HKTVmall，當時不多人想在香港這個小市場也能成功打造一個產品類別全面，具備1P（直銷）和3P（代銷）業務的本地網上購物商城。我們認為其成功因素除了重視網上購物體驗外，主要是已用數年時間投入14.5億港元打造完善的物流和電商運營體系，把握去年因疫情而急升的網購需求良機。

HKTVmall的核心競爭優勢是打造一套電商揀貨物流系統，是香港唯一大型網購商超配置自家的自動化揀件、倉儲物流體系和O2O門店，這優勢讓集團可更好掌控履約這網購平台的重要拼圖，而不是依賴第三方物流的高昂成本及運輸限制。目前香港物流公司多專注商業配送，而HKTVmall打造的是在住宅配送方面的最大配送團隊。

需求方面，根據香港統計處公布的數據，今年最新1月網上銷售價值佔總零售業銷貨額約7.3%，相比去年1月疫情前只有3.3%，有顯著的增長，創辦人王維基曾預測網購零售在2024年的香港零售市場佔比將高達25%。根據最新NielsenIQ的數據，去年香港網上購物增幅顯著，主要是由於家庭式購物按年增加46%，我們認為HKTVmall的GMV雖然不會像去年般因疫情而衍生陡斜式增長，但隨着個人及家庭消費習慣近年來逐漸改變，其網上零售增長還有很大的提升空間。

供給方面，HKTVmall現時活躍用戶約140萬，帶給商家穩定和更全面的流量入口，加上線下租金和流量不大成正比，而線下店舖亦有物理地域局限性，導致愈來愈多商家把銷貨渠道擴大到網上，讓擁有完善物流網絡的HKTVmall發展形成一個正反饋。HKTVmall還免費開放數據共享庫，讓商家可以做精準營銷，以帶來更多生意。

在長遠發展方面，HKTVmall已成功建立有明顯競爭優勢的網購平台，但步伐並沒慢下來，反而想更進一步打造一個數碼生活生態圈，計劃推出多項服務，如1小時配送服務、外賣、二手商品市場、電子錢包、廣告業務等，當中後者最被看好，自去年10月已收到超過5000萬港元的廣告費合約承諾，已是2020全年廣告收入的三倍。

另外，HKTVmall不只做香港市場的To C生意，更把目光放眼全世界做To B生意，並訂名Shoalter，目前整套後台軟件系統賣給客戶提供解決方案，為其打造網上購物商城、設計自動分揀和配送系統等，由於此業務毛利明顯較高，假如能成功幫助客戶創建商城，除了可以收取一筆軟件費外，更能持續擁有客戶的收入分成，希望中長期此業務能佔其業務收入的一半，把地主收租思維線上化。Shoalter目前已有一個香港客戶，其商場將會在今年下半年上線，集團計劃在香港支持發展2至3個線上商場，亦將目標放眼海外市場。

助客戶創建網上商城 放眼海外市場

當然，我們不能肯定新計劃一定能成功，但是我們選取優質增長型公司，着重管理層過往持續創造價值的能力，基於王維基靈活變通及持續成功的創業往績，也不斷跳出舒適圈去嘗試很多人認為不可能成功的事，如果行不通也會迅速改變，不斷嘗試創造新價值，因此我們看好他能帶領公司持續地創造市場想不到的增長空間。

執筆之時，筆者及其客戶持有香港電視（1137）

中原博立研究團隊

[簡志健、傅可怡 明智博立]

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