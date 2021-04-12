鄺翠玲：投資收租年金三管齊下 製造被動收入

筆者認為陳女士有兩點需要注意：

首先，丈夫3年後轉半職，每月盈餘將預計減少3萬元，雖然仍將有逾4萬元盈餘，但作任何較長線規劃時都不能忽視這個因素。

其次，以被動收入模式退休是以資產增值/收息的部分作生活費，並不需要提取退休金，所以需較多退休儲備，除了傳統的買樓收租，收息/租股或基金，也可考慮加入年金於組合內，令組合更多元化、更能抵禦不同經濟周期中的不穩定因素！

筆者有以下建議：

（1）由於丈夫快要轉為半職，資金需有一定的流通性，所以可將現有現金投放在兩部分：首先要預留6個月的支出作現金儲備以防萬一（大約37萬元），餘下的163萬元可連同現有股票（合共293萬元），投放在收息/收租股或基金，這可維持一定流動性，但由於額度不小，請和投資顧問多溝通，以定下攻守皆備的組合方案；

組合更多元化 助抵禦不明市况

（2）丈夫未半職前，可這樣處理每月盈餘：（a）1.5萬元投放在「月供年金」方案，供款期可選10年；（b）2萬元投放在「月供股票/基金」方案；（c）餘下3.85萬元可先放在銀行戶口等待良機；

（3）丈夫轉半職後，「月供股票/基金」部分因盈餘或需降低至月供5000元（雖然大幅減少，但仍建議繼續）；另外「月供年金」部分也應繼續，放在銀行戶口的每月盈餘可維持在2萬元水平；

（4）整筆及月供股票/基金在10年後（退休時）料可滾存至706萬元（假設平均年回報6%），放在銀行戶口的現金約有283萬元，丈夫那時的強積金結餘約有193萬元（假設平均年回報4%），連同本身的430萬元退休金，共有流動資金1612萬元，預料可提供付每月約26,800元的被動收入（假設退休後，扣減通脹後投資/增值回報2%），至於月供年金方面，可提供每月約1萬元的年金收入，連同每月2.5萬元的長俸收入，合共約6.2萬元的被動收入，相信退休生活將會不俗。

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]