經濟
新經濟新天地

港商開發3D打印新材料 助中小企生產

【明報專訊】新冠疫情爆發後，中國內地製造業去年中已逐步恢復正常，但由於入境須隔離等原因，外商和港商要回內地找代工廠洽談業務仍不便。有港商近年開發一系列適合紫外光3D打印機使用的新材料，讓中小企業有需要時，可以小批量生產，毋須跨境找代工廠。

明報記者 薛偉傑

怡昇三維科技公司首席技術官廖埃里表示，公司近年努力開發一系列適合紫外光固化3D打印機使用的嶄新液態納米材料，包括矽膠、耐高溫樹脂、多種陶瓷等，應用於不同用途，解決小批量生產等問題。近月研發成功，將會採用自有品牌EASY 3D推出，並計劃出口至多個國家。

他舉例說，以往找內地代工廠以傳統方式生產矽膠產品，每次最低訂購量要數千件，否則很多代工廠不願接單；此外，亦無法生產「度身訂做」個性化產品。但利用該公司矽膠材料，配合一般紫外光固化3D打印機，中小企業可以自行生產符合消費者需求的產品，包括助聽器和耳機的入耳部分、頭盔或面罩的護墊、拳擊手的保護牙套，甚至義肢護具等醫療用品。

現時市面廉宜的紫外光3D打印機，由數千元至1萬元，若中小企業不想買機，只要該公司在當地有代理商，中小企業提供顧客3D掃描數據，代理商可代為打印產品。現時代理商開始和聽力中心接觸，探討合作機會。

耐高溫樹脂打印模具 成本較低

至於耐高溫樹脂，凝固後相當堅硬，可以抵受300度高溫，這種特性可以用來製造模具。傳統鋼製模具至少可以生產數萬件產品才需要更換，但訂造鋼製模具較貴，由約5萬至10多萬元不等。廖埃里認為，若中小企業新產品訂單不多，未必需要用到鋼製模具，可以用紫外光3D打印機和耐高溫樹脂打印模具，再將這種樹脂模具放入注塑機內來生產塑膠製品。

這種樹脂模具生產1000件產品後需要更換，好處是較廉宜。樹脂模具體積「20 x 20 x 20cm」內，其代理商代打印收費為每個3000多元；3個樹脂模具成本約1萬元，可以生產3000件產品。他認為，若有新產品產量1000至3000件，形狀不是太複雜和很多鏤空，可考慮用耐高溫樹脂打印模具。

另一類可以用紫外光3D打印機打印的是陶瓷材料，可再細分成氧化鋁陶瓷、氧化鋯陶瓷、氧化矽陶瓷、石英陶瓷等。其中氧化鋁陶瓷可用來打印消費品或藝術品，例如打印特色陶瓷手機套或修補古董等。內地曾有一家博物館陶瓷製收藏品破損，該公司用氧化鋁陶瓷來打印出破損部分，讓博物館貼上去修補。至於氧化鋯陶瓷適合打印骨科或牙科植入物；氧化矽陶瓷主要打印工業用零件。

石英陶瓷材料外觀和質感像磨砂玻璃，好處是每件形狀一致，但毋須使用模具。相對於以上三種3D打印用陶瓷材料，石英陶瓷材料的競爭還要小得多，該公司是極少數能夠提供3D打印石英陶瓷材料的供應商。

將推準工業級紫外光3D打印機

廖埃里指出，打印任何陶瓷材料門檻比較高，需要使用準工業級紫外光3D打印機。此外，打印體要先後放進脫脂爐和燒結爐，再經過催化脫脂和高溫燒結兩個處理工序才完成，一共需要3部設備。若是歐洲品牌，3部設備合共100多萬元。為降低入場門檻，公司自行開發一款體積較小的準工業級紫外光3D打印機（最大打印體積為「13 x 13 x 15cm」），連同其他公司代工脫脂爐和燒結爐，合共售價30萬元以內，將於今個月推出。

料今年營業額增長至少20%

他表示，推出多種嶄新3D打印材料，是想協助企業解決個性化生產、小批量生產和前期開發等問題。對公司來說，這些新材料競爭較小，近月公司及其代理商已接獲不少查詢。他保守估計，藉着這系列新材料，今年營業額可望增長至少20%。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

波叔父子疫前入主鴻星 疑財困導火線之一 鄧耀昇上月辭東海董事 四子入局或接手
波叔父子疫前入主鴻星 疑財困導火線之一 鄧耀昇上月辭東海董事 四子入局或接手
舖王五子各擅勝場 幼子被視為接班人
舖王五子各擅勝場 幼子被視為接班人
食肆去年收入瀉三成 酒吧酒樓重災
食肆去年收入瀉三成 酒吧酒樓重災
星AI資管StashAway攻港 獨立算法吸客
星AI資管StashAway攻港 獨立算法吸客
中電：未來將拓不同可再生能源發電
中電：未來將拓不同可再生能源發電
拜登舊同事、霸菱柯睿思：經濟強銀根鬆盈利佳 美股今年表現強勁
拜登舊同事、霸菱柯睿思：經濟強銀根鬆盈利佳 美股今年表現強勁
美國經濟具三大優勢 國債高企亦不愁買家
美國經濟具三大優勢 國債高企亦不愁買家
氣候峰會 或成中美改善關係契機 拜登邀40國領導人出席
氣候峰會 或成中美改善關係契機 拜登邀40國領導人出席
中國「雙循環」經濟轉型 股市將趨波動
中國「雙循環」經濟轉型 股市將趨波動
攜程憧憬旅業復蘇
攜程憧憬旅業復蘇
植耀輝：買美股好過買港股
植耀輝：買美股好過買港股
譚仔三哥拓海外 宣揚「香港味道」 總經理：星洲乏「墨演」須進口 當地愛加大量配料
譚仔三哥拓海外 宣揚「香港味道」 總經理：星洲乏「墨演」須進口 當地愛加大量配料
繼續「線有善報」 贈米線回饋基層
繼續「線有善報」 贈米線回饋基層
網店平台「掌舖」疫市拓展 助企業員工設「網上個人店」
網店平台「掌舖」疫市拓展 助企業員工設「網上個人店」
登輝：受惠「宅經濟」 咖啡機熨斗出口歐洲續增長
登輝：受惠「宅經濟」 咖啡機熨斗出口歐洲續增長
寧德時代斥10.69億 入股洛鉬剛果銅鈷礦
寧德時代斥10.69億 入股洛鉬剛果銅鈷礦
App Store遭指控涉壟斷 蘋果拒派員出席美參院作證
App Store遭指控涉壟斷 蘋果拒派員出席美參院作證
多國企業查詢增信心
多國企業查詢增信心
張兆聰：中概股表現如有毒資產
張兆聰：中概股表現如有毒資產
鄺翠玲：投資收租年金三管齊下 製造被動收入
鄺翠玲：投資收租年金三管齊下 製造被動收入
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美股強於港股 道指購證10219
金子：美股強於港股 道指購證10219
張兆聰：PPI升利上游工業股 海天國際受惠
張兆聰：PPI升利上游工業股 海天國際受惠
簡志健、傅可怡：不斷跳出舒適圈 港視具創造價值能耐
簡志健、傅可怡：不斷跳出舒適圈 港視具創造價值能耐
陳大為：拜登預算案看重電動車有因
陳大為：拜登預算案看重電動車有因
艾雲豪：《哥斯拉大戰金剛》：巨星背後的東西角力
艾雲豪：《哥斯拉大戰金剛》：巨星背後的東西角力
稅季來襲 2厘稅貸有得揀
稅季來襲 2厘稅貸有得揀
沈永年：五線城巿也見安居樂業
沈永年：五線城巿也見安居樂業
陸振輝：退休人士最簡單的快樂投資
陸振輝：退休人士最簡單的快樂投資
謝紹榮：股評人其實是「專業八卦佬」
謝紹榮：股評人其實是「專業八卦佬」
黃德几：中海物業整固後望再上
黃德几：中海物業整固後望再上
陸振球：「活化」不動產 增投資彈藥
陸振球：「活化」不動產 增投資彈藥
陸振球：美債息縱再升 美股未必再受壓
陸振球：美債息縱再升 美股未必再受壓
林少陽：吸周期復蘇股 要「以慢打快」
林少陽：吸周期復蘇股 要「以慢打快」
技術取勝：恒生處上升通道
技術取勝：恒生處上升通道
謝偉銓：增加房屋供應難 劏房租管也非易
謝偉銓：增加房屋供應難 劏房租管也非易
李聲揚：新型煙草產品 港監管落後內地
李聲揚：新型煙草產品 港監管落後內地
蔡金強：葉公好龍 對收水毋須過慮
蔡金強：葉公好龍 對收水毋須過慮
蘇沛豐：建業新生活 中線目標10元
蘇沛豐：建業新生活 中線目標10元
李順威：美股4月多升 通脹未必不利股巿
李順威：美股4月多升 通脹未必不利股巿
劉思明：清潔電能潛力大 賽晶可冷吼
劉思明：清潔電能潛力大 賽晶可冷吼
何啟聰：阿里淡倉增 熊證留意58714
何啟聰：阿里淡倉增 熊證留意58714
瑞銀亞洲：恒指高開低走 看淡可沽22001
瑞銀亞洲：恒指高開低走 看淡可沽22001
摩根大通亞洲：騰訊守配股價 看好購21074
摩根大通亞洲：騰訊守配股價 看好購21074
周顯：騰訊配股勢恒常化 兩年後再炒過
周顯：騰訊配股勢恒常化 兩年後再炒過
王弼：印鈔年代勿隨便清倉揸現金
王弼：印鈔年代勿隨便清倉揸現金
曾淵滄：中遠海控爆升後仍是超值股
曾淵滄：中遠海控爆升後仍是超值股
湯文亮：樓市止跌回升 暫停傾新租約
湯文亮：樓市止跌回升 暫停傾新租約
陳永傑：美國料延後加息
陳永傑：美國料延後加息
廖偉強：需求主導市場
廖偉強：需求主導市場
布少明：買樓置富 最簡單
布少明：買樓置富 最簡單
馬泰陽：千萬富豪鍾情磚頭
馬泰陽：千萬富豪鍾情磚頭
青怡2房高見628萬 實呎1.83萬破頂 業主頻反價 十大屋苑周末19宗跌逾兩成
青怡2房高見628萬 實呎1.83萬破頂 業主頻反價 十大屋苑周末19宗跌逾兩成
一手周末僅30宗成交 見兩個月新低
一手周末僅30宗成交 見兩個月新低
口罩店10萬元短租銅鑼灣波斯富街舖
口罩店10萬元短租銅鑼灣波斯富街舖
蔡志明家族寶松苑洋房7.2萬租出
蔡志明家族寶松苑洋房7.2萬租出
上源洋房空間寬廣 私隱度高
上源洋房空間寬廣 私隱度高
新城市廣場呎價重上1.7萬
新城市廣場呎價重上1.7萬
收集房託等經濟復蘇
收集房託等經濟復蘇