港商開發3D打印新材料 助中小企生產

明報記者 薛偉傑

怡昇三維科技公司首席技術官廖埃里表示，公司近年努力開發一系列適合紫外光固化3D打印機使用的嶄新液態納米材料，包括矽膠、耐高溫樹脂、多種陶瓷等，應用於不同用途，解決小批量生產等問題。近月研發成功，將會採用自有品牌EASY 3D推出，並計劃出口至多個國家。

他舉例說，以往找內地代工廠以傳統方式生產矽膠產品，每次最低訂購量要數千件，否則很多代工廠不願接單；此外，亦無法生產「度身訂做」個性化產品。但利用該公司矽膠材料，配合一般紫外光固化3D打印機，中小企業可以自行生產符合消費者需求的產品，包括助聽器和耳機的入耳部分、頭盔或面罩的護墊、拳擊手的保護牙套，甚至義肢護具等醫療用品。

現時市面廉宜的紫外光3D打印機，由數千元至1萬元，若中小企業不想買機，只要該公司在當地有代理商，中小企業提供顧客3D掃描數據，代理商可代為打印產品。現時代理商開始和聽力中心接觸，探討合作機會。

耐高溫樹脂打印模具 成本較低

至於耐高溫樹脂，凝固後相當堅硬，可以抵受300度高溫，這種特性可以用來製造模具。傳統鋼製模具至少可以生產數萬件產品才需要更換，但訂造鋼製模具較貴，由約5萬至10多萬元不等。廖埃里認為，若中小企業新產品訂單不多，未必需要用到鋼製模具，可以用紫外光3D打印機和耐高溫樹脂打印模具，再將這種樹脂模具放入注塑機內來生產塑膠製品。

這種樹脂模具生產1000件產品後需要更換，好處是較廉宜。樹脂模具體積「20 x 20 x 20cm」內，其代理商代打印收費為每個3000多元；3個樹脂模具成本約1萬元，可以生產3000件產品。他認為，若有新產品產量1000至3000件，形狀不是太複雜和很多鏤空，可考慮用耐高溫樹脂打印模具。

另一類可以用紫外光3D打印機打印的是陶瓷材料，可再細分成氧化鋁陶瓷、氧化鋯陶瓷、氧化矽陶瓷、石英陶瓷等。其中氧化鋁陶瓷可用來打印消費品或藝術品，例如打印特色陶瓷手機套或修補古董等。內地曾有一家博物館陶瓷製收藏品破損，該公司用氧化鋁陶瓷來打印出破損部分，讓博物館貼上去修補。至於氧化鋯陶瓷適合打印骨科或牙科植入物；氧化矽陶瓷主要打印工業用零件。

石英陶瓷材料外觀和質感像磨砂玻璃，好處是每件形狀一致，但毋須使用模具。相對於以上三種3D打印用陶瓷材料，石英陶瓷材料的競爭還要小得多，該公司是極少數能夠提供3D打印石英陶瓷材料的供應商。

將推準工業級紫外光3D打印機

廖埃里指出，打印任何陶瓷材料門檻比較高，需要使用準工業級紫外光3D打印機。此外，打印體要先後放進脫脂爐和燒結爐，再經過催化脫脂和高溫燒結兩個處理工序才完成，一共需要3部設備。若是歐洲品牌，3部設備合共100多萬元。為降低入場門檻，公司自行開發一款體積較小的準工業級紫外光3D打印機（最大打印體積為「13 x 13 x 15cm」），連同其他公司代工脫脂爐和燒結爐，合共售價30萬元以內，將於今個月推出。

料今年營業額增長至少20%

他表示，推出多種嶄新3D打印材料，是想協助企業解決個性化生產、小批量生產和前期開發等問題。對公司來說，這些新材料競爭較小，近月公司及其代理商已接獲不少查詢。他保守估計，藉着這系列新材料，今年營業額可望增長至少20%。

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