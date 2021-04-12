App Store遭指控涉壟斷 蘋果拒派員出席美參院作證

【明報專訊】蘋果應用程式商店App Store 的主導地位，引起美國監管機構的疑慮，認為其有壟斷市場之嫌。惟據彭博報道指，蘋果拒絕派員出席參議院司法委員會反壟斷小組即將舉行的聽證會作證，有美國參議員抨擊指蘋果做法「不可接受」。
參議員批蘋果做法不可接受
報道指出，反壟斷小組主席、民主黨參議員Amy Klobuchar和共和黨參議員Mike Lee致信蘋果行政總裁庫克（Tim Cook），要求其重新考慮有關決定，並稱蘋果需要參與聽證會，反壟斷小組委員會才能進行全面、公正的審查。信中又提及，蘋果控制數千萬台應用程式的設備成本、發行、可用性能力，令參議院小組委員會、消費者、應用程式開發人員關注是否存在嚴重競爭問題。
小組委員會聽證會計劃於4月尾召開，參議員透露，甚至還與參議院工作人員就誰將代表蘋果出庭作證進行了討論，但隨後蘋果於聽證會召開前16天 「突然宣布」，不會提供證人出庭作證。報道又指，蘋果是以法院即將對該公司和Epic Games的案件進行審訊為由，不為App Store聽證會提供證人，但參議院司法委員會競爭政策、反壟斷和消費者權益小組委員並不接受解釋。遊戲開發商Epic Games於去年向蘋果的30%抽成提出反壟斷訴訟，蘋果隨即反擊訴訟Epic Games，稱其違反App Store開發商合約。