App Store遭指控涉壟斷 蘋果拒派員出席美參院作證

參議員批蘋果做法不可接受

報道指出，反壟斷小組主席、民主黨參議員Amy Klobuchar和共和黨參議員Mike Lee致信蘋果行政總裁庫克（Tim Cook），要求其重新考慮有關決定，並稱蘋果需要參與聽證會，反壟斷小組委員會才能進行全面、公正的審查。信中又提及，蘋果控制數千萬台應用程式的設備成本、發行、可用性能力，令參議院小組委員會、消費者、應用程式開發人員關注是否存在嚴重競爭問題。

小組委員會聽證會計劃於4月尾召開，參議員透露，甚至還與參議院工作人員就誰將代表蘋果出庭作證進行了討論，但隨後蘋果於聽證會召開前16天 「突然宣布」，不會提供證人出庭作證。報道又指，蘋果是以法院即將對該公司和Epic Games的案件進行審訊為由，不為App Store聽證會提供證人，但參議院司法委員會競爭政策、反壟斷和消費者權益小組委員並不接受解釋。遊戲開發商Epic Games於去年向蘋果的30%抽成提出反壟斷訴訟，蘋果隨即反擊訴訟Epic Games，稱其違反App Store開發商合約。