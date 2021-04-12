登輝：受惠「宅經濟」 咖啡機熨斗出口歐洲續增長

同時，他們將開始發展自有Scott品牌，並打算透過電商渠道發展。

年底前投入3500萬擴產能五成

現時登輝有90%銷售額源自歐洲市場，陳鑑光稱，集團除了擴大產能配合需求，亦會在下半年同步推動自動化及智能化生產，藉此適應小批量生產甚至縮短產品推出市場的時間。執行董事鄧美華補充，今年已接單至第四季，2月份農曆年時工廠要縮短放假時間至四天去滿足市場需求。就算較早前蘇伊士運河發生長賜輪擱淺事件，但是集團向來以船上交貨價（FOB）定價，加上產品非急需應市，因此受影響不大。另因為其銷售咖啡機定價中高檔，約為300至400歐元，相對同業在當地售價800至900歐元，因此在歐洲市場具備競爭力。

另集團已開發Scott品牌自家產品，陳鑑光稱，首階段已在4月份先在港推出咖啡機等產品測試市場反應，繼而再探索透過電商市場銷售，產品零售價約4000元。另集團今年內計劃推出30款新產品，執行董事俞國偉更稱，會進一步開發巴西、墨西哥及阿根廷等南美洲市場，料當地銷售的毛利率與集團現有34%至35%毛利率水平相若。