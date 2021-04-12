網店平台「掌舖」疫市拓展 助企業員工設「網上個人店」

疫下用戶量增三至五成 計劃拓廣告業務

吳家嘉指出，平台除了為中小企開設網上商店外，早前亦跟大型零售商如莎莎（0178）、MaBelle及OTO合作，助企業員工設立「網上個人店舖」，在疫情下為前線員工提供額外銷售渠道，將傳統個人化的銷售模式帶到網上；對於按個人銷售分成的公司而言，亦有助評估員工表現。

近期不少金融機構以短期免息分期作招徠，掌舖上月亦宣布跟新加坡科創Atome合作，為旗下平台客戶提供分成3期免息分期付款。吳家嘉指出，服務須收取商家約5%手續費，較其他支款方式稍高，但認為服務有助帶動商家生意。對於政府正式公布「電子消費券」詳情，吳家嘉指將與收款平台Yedpay合作，為旗下用戶提供更多電子支付方法，包括銀聯、支付寶、Alipay HK、微信支付及WeChat Pay，預計可大大提升屆時受惠的商戶數量。平台未來會繼續引入其他合作伙伴，適時公布。

此外，吳家嘉指，掌舖跟Facebook是合作關係，客戶可直接透過手機落廣告。掌舖會將貨品信息與Facebook的大數據結合，針對性地向潛在消費者推廣。他透露，掌舖會抽取廣告費的其中15%，目前廣告業務收入僅佔公司整體不足一成，希望盡快可以跟網商業務看齊。