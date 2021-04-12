撰文 盧嘉偉

成立於1999年的攜程，早於2003年到納斯達克上市。按是次來港招股計劃，共發售3164萬股，佔擴大後股本約5%（未計超額配售股份）。招股價不高於333元，即集資最多105億元，每手50股，一手入場費約為16,817元（見表）。招股日期由上周四招股至本周二（13日），下周一（19日）掛牌。聯合保薦人有摩根大通、中金及高盛。截至今年2月底，集團最大單一股東為百度（9888），持股11.5%，並已承諾90日的禁售期。另外，集團創辦人梁建章、沈南鵬等多名董事及管理層合共持有股權約6.7%。至於騰訊（0700）大股東Naspers亦持有約5.5%股份。

去年第三第四季已恢復盈利

攜程主要業務為提供一站式旅遊服務，透過旗下多個品牌，包括「攜程（Ctrip）、「去哪兒」（Qunar）、「Trip.com」及「天巡」（Skyscanner）經營住宿預訂、交通票務訂購、度假旅遊及商務旅遊等。當中又以住宿、交通票務為主要收入來源，兩者分別佔集團去年收入的39%（見圖1）。

據招股書資料，截至去年底，攜程服務覆蓋逾120萬不同種類的住宿服務、亦提供480多家航空公司的航班機票供訂購、覆蓋200多個國家及地區共2600個機場；用戶亦可訂購火車票、長途車及船票等。此外，集團透過各種旅遊資訊、直播等內容，以獲取廣告收益及促成商品交易等。

業績方面，由於去年全球旅遊業受新冠疫情嚴重打擊，令攜程去年全年淨收入按年大跌48.6%至183億元（人民幣．下同）、並由盈轉虧，錄得32.47億元虧損。惟隨着去年第二季內地疫情放緩，收入有逾九成以上來自中國內地的攜程，業績明顯好轉。按季度業績看，去年首季大幅虧損53.53億元，至第二季收窄至4.76億；再至第三、四季分別獲得盈利15.81億及9.6億元。招股書引述研究機構易觀報告預測，今年中國國內旅遊及入境旅遊市場規模估計達致6.7萬億元，較去年預測的3.1萬億元呈「V」形反彈，增長達1.16倍，亦較2019年實際市場規模有1.5%輕微增長。行業復蘇成為攜程是次來港招股的最大賣點（見圖2）。

阿里美團等爭食 市場競爭加劇

但無可否認，新冠疫情始終是全球旅遊業的最大不明朗因素，尤其是國際旅遊市場復蘇進度緩慢，即使攜程主要收入來源來自中國，但亦不能「獨善其身」。去年攜程就其合作伙伴（中國及全球航空、酒店、旅遊服務提供商），確認信貸虧損撥備7億元及長期投資減值9.05億元，相關金額分別較2019年上升2.7倍及3.4倍。若今年其海外合作伙伴經營情况持續受疫情影響，某程度亦將拖累攜程業績。同時，國內網上旅遊服務市場競爭日趨加劇。各大互聯網巨企紛紛進軍市場圖分一杯羮。如阿里巴巴（9988）旗下的「飛豬旅遊」，近年頗受「00和「90後」用戶群眾歡迎；又如美團（3690）去年於「到店、酒店及旅遊」業務收入已達213億元，作為參考，攜程去年於住宿、交通票務的總收入為142億元。雖然美團未有詳細分別列出到店餐飲、及酒店旅遊的收入細明，兩組數字難直接比較，但足以反映大型互聯網企業進入市場所帶來的競爭加劇問題。

另外，近日於本港第二上市的中概股份表現有所回落。上月底，美證交會發出聲明通過修正案，若外國公司不遵守美國審計標準，將被要求從美國交易所退市，消息甫出，一眾中概股股價應聲下跌。事實上，參考攜程股價自去年3月中低見20.1美元以來，股價反覆向上，大體守穩於50天平均線以上，或反映市場對中國旅遊業，以至集團業務回復增長的憧憬。但股價自3月中創出近兩年新高後反覆回落。截至上周四為止，攜程於美國的收市價大約相當於300元，已較本港最高招股價有近一成折讓，或多或少將影響其招股反應。

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