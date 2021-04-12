氣候峰會 或成中美改善關係契機 拜登邀40國領導人出席

經歷上屆美國總統特朗普先後向中國開打貿易戰、科技戰及金融戰令兩國關係緊張，市場原先憧憬拜登於今年1月接任美國總統後，中美關係將迎來短暫蜜月期，不過，中美外交事務負責人——中央政治局委員楊潔篪和外長王毅，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問蘇利文（Jacob Sullivan）上月19日在美國阿拉斯加進行會談，在記者拍攝開場白期間卻針鋒相對，會後亦無發表聯合聲明，中美緊張關係未有降溫，是拖累港股在3月中下旬曾明顯調整的原因之一。

雙方仍有可合作領域

柯睿思在是次專訪中分析，即使中美關係難以短期內改善，兩國仍然有合作空間，「目前很難去說在拜登政府任內中美整體關係會怎樣改善，因為在過去5年令兩國分歧的領域及事情愈來愈多，但這些分歧會變得較容易處理，因為現時美國政府的領導作風較易預測，而且更有經驗去處理國際事務。中國及美國都是龐大及複雜的國家，兩國政府也都很有能力，可以同一時間處理多於一項事件——他們應該可以在雙方利益一致的領域取得進展，即使它們會在另一些領域繼續競爭，當然同時也要管控分歧」。

美稱有「具有雄心」減排目標

美國白宮上月26日發表聲明，總統拜登已邀請40位國家與國際組織領導人參加下周四及周五在舉行的氣候峰會，當中包括中國、俄羅斯領導人和歐盟委員會主席與歐洲理事會主席，是次峰會將通過視頻方式舉行。該聲明表示，美國將會峰會上宣有「具有雄心」2030年溫室氣體減排目標，並將其設為美國在《巴黎協定》規定下「國家自主減排貢獻」；峰會將突出應對氣候變化採取更為有力行動的緊迫性和經濟效應，還將重新召開由17個國家參加的主要經濟體能源與氣候變化論壇。

雖然美國上屆總統特朗普在2017年宣布美國將退出《巴黎協定》，稱該協定給美國帶來苛刻財政和經濟負擔，並在去年11月4日正式退出該協定，惟今屆總統拜登在今年1月20日上任首日便簽署行政命令，宣布美國將重新加入《巴黎協定》，並已於2月19日正式重返，可見拜登對氣候問題的重視。

習近平去年9月訂中國減碳時間表

早於去年9月22日，國家主席習近平在第75屆聯合國大會已通過視頻方式提出中國2030年前「碳達峰」、2060年前「碳中和」的目標，並且在去年底召開中央經濟工作會議明確將做好碳達峰、碳中和相關工作列為今年八項重點任務之一。基於上述背景，市場憧憬習近平有機會通過視頻方式出席下周四及周五氣候峰會，由於這是拜登上任美國總統後首次主辦的大型國際會議，也可視為中美關係可否回暖的另一個風向標。柯睿思在是次專訪中被問及此事，他回應：「我們希望中國的代表可以參加是次峰會，因為氣候政策是其中一個少數的範圍中美兩國有非常一致的政策方向」。

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