拜登舊同事、霸菱柯睿思：經濟強銀根鬆盈利佳 美股今年表現強勁

明報記者 葉創成

雖然恒指今年初升勢如虹,2月18日最高報31183點,與去年底收報27231點,短短一個多月便勁升3952點或14.51%,惟隨着美國疫苗接種情况理想令疫情受控,當地經濟復蘇勢頭愈來愈明確,美國10年期國債孳息率於2月中下旬升勢加快,美元匯價亦相應轉強,變相向全球收水,港股在此後一個多月明顯回吐,即使近兩周收復部分失地,恒指上周五收報28698點,今年以來升幅已收窄至1467點或5.39%,被美股三大指數道指、標指及納指全數超越(見圖1),道指及標指上周五更齊創歷史新高。

指美流動性改善 聯儲局縮減救市措施

美國是全球最大經濟體,聯儲局的貨幣政策亦對全球資產價格舉足輕重,今期封面故事專訪在2009至2013年期間任職美國財政部副助理部長,曾與當時任副總統、現任總統拜登共事的霸菱柯睿思分析美國經濟最新形勢以及相關投資機會。他首先表示,美國政府近日成功推出1.9萬億美元刺激經濟方案,包括向每名合資格國民派發1400美元支票,將為低收入家庭的消費帶來支持,富裕家庭亦早已受惠股市上升帶來財富效應,因此今年美國經濟由消費增長帶動向好的勢頭明確,並且將帶領全球經濟增長,「疫苗接種計劃順利推進、國民亦已經陸續收到支票,真正的夏日假期看來就在眼前,令目前對美國經濟預測變得容易。手持大量現金的國民正期待用此來消費,預料為零售市道帶來榮景,甚至是亢奮,而且動力會滲透至美國整體經濟以及全球經濟」。

柯睿思分析, 由於美國經濟已開始重回正軌,市場流動性及信心已經比去年3月至6月疫情大流行期間明顯恢復,聯儲局其實已開始非常小心地縮減早前在危機時對市場給予的強力支持,「很多項目已經結束,原因是需求根本已不大」【編按:即使聯儲局資產負債表近月穩步上升至逾7萬億美元,但主要來自當局每月購買不少於1200億美元國債及按揭抵押證券推動,在危機貸款(Crisis Lending)及央行流動性掉期(Central Bank Liquidity Swaps)等兩大分項近月已縮減至接近零 】(見圖2)。

全球化老齡化科技發達 通脹難飈升

美國今年以來漸走出疫情,除了帶動經濟展望向好,亦引發對通脹升溫的憂慮,引領10年期國債孳息率顯著回升,上周五收報1.6585厘,與去年底收報0.9132厘比較,上升逾0.7厘,不過,柯睿思強調,市場應該少憂心美國通脹升溫,而應該聚焦美國政府增加投資帶來可持續及更高的經濟增長。

柯睿思表示,當美國經濟活動開始回復正常,自然會令通脹回升,這也可能令債市更加波動,他認為,應該從不同的角度看通脹的問題。他解釋,美國官方即將公布的統計數據,的確會反映通脹按年明顯上升,但這其實與去年疫情下的低基數有關;另外,即使由於航運力不足以致出現成本推動的通脹(cost-push inflation),以及消費者被壓抑的需求(pent-up demand)爆發帶來需求推動的通脹(demand-pull inflation),這些都應該是短暫的問題,當航運供應回升、壓抑需求釋放後,價格便會轉趨穩定,「市場力量自然會解決這些問題」。柯又強調,像全球化、科技發達、人口老化等過去30年令已發展國家通脹受控的結構趨勢仍然牢固,他並不預期是次經濟復蘇會令通脹失控,「我們身處的世界仍然有很強的通縮壓力」。

至於聯儲局去年3月以來因應疫情救市、注入大量流動性帶來資產價格通脹(asset price inflation)的問題,柯睿思分析,雖然美國位於沙灘附近物業、名牌手表及比特幣價格近月的確明顯上漲,但炒風只是局限在某幾個另類市場,即使日後有關價格變得更波動,料亦不會影響整體金融體系的穩定。

美基建投資若成功 長期經濟增長將高於2%

美國總統拜登上月底在賓夕法尼亞州匹茲堡公布2.3萬億美元的8年基建投資計劃,被稱為1960年代以來規模最大的公共投資項目,主要內容包括:6210億美元用於對交通基礎設施作現代化改造;4000億美元用於長者和殘障人士的護理;3000億美元用於促進製造業發展;2130億美元用於改造和建設經濟適用房;1000億美元用於擴大網絡覆蓋範圍和其他投資。拜登表示:「這是一代人僅能看到的一次美國投資,完全不同於過去所見或做過的」。

柯睿思則認為,上述基建投資計劃能否順利推進,令美國可以興建更好的橋樑及學校,支持經濟增長可持續企穩於2%以上,是值得關注問題;另外,他指在美國應對氣候變化的問題、增加「綠色科技」投資時,會否孕育出新興行業,同樣也要留意。

美股處「最好的年代」

既然美國經濟現已確定開始健康復蘇,市場高度關注聯儲局會何時開始縮表及加息,柯睿思估計,在可見的將來,聯儲局主席鮑威爾仍會持續及非常有力地表明將繼續非常寬鬆的貨幣政策,「即使美國通脹率將會維持在2%以上一段時間,聯儲局官員仍會繼續聚焦於就業市場,特別是目前當地婦女及少數族裔的失業率維持在非常高的水平,這意味着當局暫時不會開始退市,直至確定是次經濟復蘇根深柢固及可以持續」。

綜合上述分析,柯睿思總結,在美國今年經濟增長加快及聯儲局維持寬鬆貨幣政策的情况下,加上企業盈利可望優於預測,目前美股如17世紀德國哲學家Gottfried Leibniz所描述「一切可能世界中最好的」(the best of all possible worlds)一樣,「我預期今年美國股市仍會有強勁回報,即使估值看來頗高,尤其是債息正在上升,但我預期在未來幾個月政府強勁刺激政策及經濟活動大致回復正常,很多企業將會交出盈利增長非常理想的成績表,業績超出分析員預期的情况會突出,支持股價進一步向好」。

