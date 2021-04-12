經濟

中電：未來將拓不同可再生能源發電

【明報專訊】中電（0002）早前和政府協定最新5年發展計劃，其中去年已實現天然氣發電佔總發電比例50%要求，集團首席執行官藍凌志指出，不少人誤會電費會因為增加燃氣發電而減少，事實上反而因為氣價波動，成本並不便宜。不過他強調，燃氣僅屬一種中轉能源，日後發展會更講求不同可再生能源發電組合配搭，在新建設備成本降低後，加上攤銷年期較長，屆時消費者負擔的成本亦會隨之下降。

燃氣發電佔比增 成本添壓力

藍凌志表示，為減低碳排放，需要以新基建取代舊式燃煤發電設備。儘管燃氣發電成本不低，但他指出，「減碳骨幹」能源如太陽能及風電，在更多技術配合下，發電成本大幅下降。他指出，在港安裝太陽能發電設備佔比不高，但太陽能發電在港推動能源轉型仍然有重要角色。中電亦在屯門開發堆填區10兆瓦發電項目。隨着離岸風電機產能提高至12兆瓦，比10年前只有3兆瓦為高，建設成本比煤電低。他表示，未來要在燃煤、燃氣、風能及太陽能發電之間做好配搭及增加多元性。

由於推動能源轉型需要一定投資，藍凌志預期，中電會成為發行能源轉型債券甚至可再生能源債的常客，並做好與股本及銀行貸款搭配。隨着市場有更多設備選擇，現有燃氣發電設施甚至可重新調整發展氫能，令開發綠色氫能成本下降，未來新增設備成本可分40至50年攤銷，對消費者影響亦會較細。

料成發能源轉型債券常客

此外，他提到，香港若要實現2050年碳中和的目標，以發展離岸風電為例，便可能要借助香港境外水域開發，不能獨力進行。中電甚至與南方電網合組基金，並與以色列及矽谷的機構合作，物色新技術配合發展。中電更自2007年起成為內地最大的再生能源之外國投資者，將來不排除在中國加碼投資，甚至留意廣東及大灣區，以至亞洲地區內的可再生能源發電投資機會。

藍凌志認為，香港本身缺乏工業項目，最大碳排放者是電力公司本身，因此難以僅靠本身城市成立碳排放交易市場，宜吸納鄰近地區合作發展。中電現時在港已透過發出可再生能源證書，轉售予企業、船公司、發展商及不同參與者。

相關字詞﹕可再生能源 藍凌志 中電控股

上 / 下一篇新聞

波叔父子疫前入主鴻星 疑財困導火線之一 鄧耀昇上月辭東海董事 四子入局或接手
波叔父子疫前入主鴻星 疑財困導火線之一 鄧耀昇上月辭東海董事 四子入局或接手
舖王五子各擅勝場 幼子被視為接班人
舖王五子各擅勝場 幼子被視為接班人
食肆去年收入瀉三成 酒吧酒樓重災
食肆去年收入瀉三成 酒吧酒樓重災
星AI資管StashAway攻港 獨立算法吸客
星AI資管StashAway攻港 獨立算法吸客
拜登舊同事、霸菱柯睿思：經濟強銀根鬆盈利佳 美股今年表現強勁
拜登舊同事、霸菱柯睿思：經濟強銀根鬆盈利佳 美股今年表現強勁
美國經濟具三大優勢 國債高企亦不愁買家
美國經濟具三大優勢 國債高企亦不愁買家
氣候峰會 或成中美改善關係契機 拜登邀40國領導人出席
氣候峰會 或成中美改善關係契機 拜登邀40國領導人出席
中國「雙循環」經濟轉型 股市將趨波動
中國「雙循環」經濟轉型 股市將趨波動
攜程憧憬旅業復蘇
攜程憧憬旅業復蘇
植耀輝：買美股好過買港股
植耀輝：買美股好過買港股
譚仔三哥拓海外 宣揚「香港味道」 總經理：星洲乏「墨演」須進口 當地愛加大量配料
譚仔三哥拓海外 宣揚「香港味道」 總經理：星洲乏「墨演」須進口 當地愛加大量配料
繼續「線有善報」 贈米線回饋基層
繼續「線有善報」 贈米線回饋基層
網店平台「掌舖」疫市拓展 助企業員工設「網上個人店」
網店平台「掌舖」疫市拓展 助企業員工設「網上個人店」
登輝：受惠「宅經濟」 咖啡機熨斗出口歐洲續增長
登輝：受惠「宅經濟」 咖啡機熨斗出口歐洲續增長
寧德時代斥10.69億 入股洛鉬剛果銅鈷礦
寧德時代斥10.69億 入股洛鉬剛果銅鈷礦
App Store遭指控涉壟斷 蘋果拒派員出席美參院作證
App Store遭指控涉壟斷 蘋果拒派員出席美參院作證
港商開發3D打印新材料 助中小企生產
港商開發3D打印新材料 助中小企生產
多國企業查詢增信心
多國企業查詢增信心
張兆聰：中概股表現如有毒資產
張兆聰：中概股表現如有毒資產
鄺翠玲：投資收租年金三管齊下 製造被動收入
鄺翠玲：投資收租年金三管齊下 製造被動收入
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美股強於港股 道指購證10219
金子：美股強於港股 道指購證10219
張兆聰：PPI升利上游工業股 海天國際受惠
張兆聰：PPI升利上游工業股 海天國際受惠
簡志健、傅可怡：不斷跳出舒適圈 港視具創造價值能耐
簡志健、傅可怡：不斷跳出舒適圈 港視具創造價值能耐
陳大為：拜登預算案看重電動車有因
陳大為：拜登預算案看重電動車有因
艾雲豪：《哥斯拉大戰金剛》：巨星背後的東西角力
艾雲豪：《哥斯拉大戰金剛》：巨星背後的東西角力
稅季來襲 2厘稅貸有得揀
稅季來襲 2厘稅貸有得揀
沈永年：五線城巿也見安居樂業
沈永年：五線城巿也見安居樂業
陸振輝：退休人士最簡單的快樂投資
陸振輝：退休人士最簡單的快樂投資
謝紹榮：股評人其實是「專業八卦佬」
謝紹榮：股評人其實是「專業八卦佬」
黃德几：中海物業整固後望再上
黃德几：中海物業整固後望再上
陸振球：「活化」不動產 增投資彈藥
陸振球：「活化」不動產 增投資彈藥
陸振球：美債息縱再升 美股未必再受壓
陸振球：美債息縱再升 美股未必再受壓
林少陽：吸周期復蘇股 要「以慢打快」
林少陽：吸周期復蘇股 要「以慢打快」
技術取勝：恒生處上升通道
技術取勝：恒生處上升通道
謝偉銓：增加房屋供應難 劏房租管也非易
謝偉銓：增加房屋供應難 劏房租管也非易
李聲揚：新型煙草產品 港監管落後內地
李聲揚：新型煙草產品 港監管落後內地
蔡金強：葉公好龍 對收水毋須過慮
蔡金強：葉公好龍 對收水毋須過慮
蘇沛豐：建業新生活 中線目標10元
蘇沛豐：建業新生活 中線目標10元
李順威：美股4月多升 通脹未必不利股巿
李順威：美股4月多升 通脹未必不利股巿
劉思明：清潔電能潛力大 賽晶可冷吼
劉思明：清潔電能潛力大 賽晶可冷吼
何啟聰：阿里淡倉增 熊證留意58714
何啟聰：阿里淡倉增 熊證留意58714
瑞銀亞洲：恒指高開低走 看淡可沽22001
瑞銀亞洲：恒指高開低走 看淡可沽22001
摩根大通亞洲：騰訊守配股價 看好購21074
摩根大通亞洲：騰訊守配股價 看好購21074
周顯：騰訊配股勢恒常化 兩年後再炒過
周顯：騰訊配股勢恒常化 兩年後再炒過
王弼：印鈔年代勿隨便清倉揸現金
王弼：印鈔年代勿隨便清倉揸現金
曾淵滄：中遠海控爆升後仍是超值股
曾淵滄：中遠海控爆升後仍是超值股
湯文亮：樓市止跌回升 暫停傾新租約
湯文亮：樓市止跌回升 暫停傾新租約
陳永傑：美國料延後加息
陳永傑：美國料延後加息
廖偉強：需求主導市場
廖偉強：需求主導市場
布少明：買樓置富 最簡單
布少明：買樓置富 最簡單
馬泰陽：千萬富豪鍾情磚頭
馬泰陽：千萬富豪鍾情磚頭
青怡2房高見628萬 實呎1.83萬破頂 業主頻反價 十大屋苑周末19宗跌逾兩成
青怡2房高見628萬 實呎1.83萬破頂 業主頻反價 十大屋苑周末19宗跌逾兩成
一手周末僅30宗成交 見兩個月新低
一手周末僅30宗成交 見兩個月新低
口罩店10萬元短租銅鑼灣波斯富街舖
口罩店10萬元短租銅鑼灣波斯富街舖
蔡志明家族寶松苑洋房7.2萬租出
蔡志明家族寶松苑洋房7.2萬租出
上源洋房空間寬廣 私隱度高
上源洋房空間寬廣 私隱度高
新城市廣場呎價重上1.7萬
新城市廣場呎價重上1.7萬
收集房託等經濟復蘇
收集房託等經濟復蘇