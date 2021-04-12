中電：未來將拓不同可再生能源發電

燃氣發電佔比增 成本添壓力

藍凌志表示，為減低碳排放，需要以新基建取代舊式燃煤發電設備。儘管燃氣發電成本不低，但他指出，「減碳骨幹」能源如太陽能及風電，在更多技術配合下，發電成本大幅下降。他指出，在港安裝太陽能發電設備佔比不高，但太陽能發電在港推動能源轉型仍然有重要角色。中電亦在屯門開發堆填區10兆瓦發電項目。隨着離岸風電機產能提高至12兆瓦，比10年前只有3兆瓦為高，建設成本比煤電低。他表示，未來要在燃煤、燃氣、風能及太陽能發電之間做好配搭及增加多元性。

由於推動能源轉型需要一定投資，藍凌志預期，中電會成為發行能源轉型債券甚至可再生能源債的常客，並做好與股本及銀行貸款搭配。隨着市場有更多設備選擇，現有燃氣發電設施甚至可重新調整發展氫能，令開發綠色氫能成本下降，未來新增設備成本可分40至50年攤銷，對消費者影響亦會較細。

料成發能源轉型債券常客

此外，他提到，香港若要實現2050年碳中和的目標，以發展離岸風電為例，便可能要借助香港境外水域開發，不能獨力進行。中電甚至與南方電網合組基金，並與以色列及矽谷的機構合作，物色新技術配合發展。中電更自2007年起成為內地最大的再生能源之外國投資者，將來不排除在中國加碼投資，甚至留意廣東及大灣區，以至亞洲地區內的可再生能源發電投資機會。

藍凌志認為，香港本身缺乏工業項目，最大碳排放者是電力公司本身，因此難以僅靠本身城市成立碳排放交易市場，宜吸納鄰近地區合作發展。中電現時在港已透過發出可再生能源證書，轉售予企業、船公司、發展商及不同參與者。