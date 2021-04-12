經濟
專訪

星AI資管StashAway攻港 獨立算法吸客

【明報專訊】本港急欲發展金融科技（Fintech），近日再添一家新加坡「過江龍」。成立約5年的新加坡資產管理初創StashAway，上周起正式在港推出服務。公司以人工智能（AI）算法為基礎，向大眾提供不同交易所買賣基金（ETF）投資組合，在星更斬獲不少高淨值客戶。StashAway香港區董事總經理梁穎瑩投資背景深厚（見表1），她指出，公司並非做選股、「追揸沽」策略，而是提供長期投資管理服務，並直言自己亦信奉「長期主義」的投資哲學。

港董事總經理：提供長期服務

StashAway至今已獲5輪融資，在管資產（AUM）亦高達10億美元。梁穎瑩指出，公司投資由算法主導，於不同經濟環境下，提供不同資產配置。她介紹，公司現時選出33隻ETF供投資，評估標準包括發行商往績、流動性及費用比率等，多屬安碩、領航及道富等旗下知名基金。她解釋，ETF為大眾接觸市場啤打（beta）最簡單方式，因此主打ETF投資。

與多數機器人投資顧問（robo-advisor）相同，用戶需先評估風險偏好，算法再提供建議。StashAway採用獨有風險指數「SRI」，舉例而言，若設定SRI為20%，意味未來一年投資組合跌逾兩成的機率，理論上僅有1%。梁穎瑩指出，指數可明確最大跌幅（drawdown），相信於跌市中，可幫助投資者穩定信心。根據公司數據，不同SRI的組合回報率大致算是「高風險高回報」，當中最進取ETF投資組合、即SRI達36%的配置，去年回報達21.9%（見表2）。

列明最大跌幅 穩投資者信心

梁穎瑩表示，公司成立以來，投資者回報幾乎都能符合SRI，僅有去年疫情爆發時，接近打破此標尺。她表示，由算法配置資產，可避免恐慌影響買賣，但她亦認同代碼並非全部，公司背後亦有投資團隊「把關」，密切關注市况，營運上如檢討ETF等工作，亦由委員會決定。

進軍香港，仍要面對本地投資者習慣。梁穎瑩笑指，剛投身公司時，有友人認為港人鍾情選股，並不看好業務。但她指出，公司在星吸引大量20歲至40歲客戶，其中有不少金融業中人，相信可在港複製模式，主打富庶（mass affluent）階層。

她續表示，類似業務在港仍少見，競爭對手並不多，再加上於前景不穩定經濟環境下，相信投資者對顧問服務需求強。

明報記者 馬迪帆

[專訪]

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