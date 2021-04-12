食肆去年收入瀉三成 酒吧酒樓重災

統計處數據顯示，2020年全年食肆總收益為793.58億元，較前年跌29.4%。按食肆分類，跌幅最大的是數度被勒令停業、至今仍在討論如何復業的酒吧，按年跌近48%，其次便已是中式餐館，按年下跌逾38%。

中式食肆連續3月「執多過開」

按月分析，去年10月、11月及12月收益與前年同期比較，分別下跌15.9%、18.6%及39.5%，以12月跌幅最顯著；總結第四季，食肆總收益為195億元，按年跌25.1%，跌幅最大的分別是酒吧和中式餐館，分別跌逾46%及35.5%。

踏入今年，中式酒樓經營環境仍然嚴峻，根據Openrice數據，雖然今年1、2及3月連續3個月新開食肆多於關店，但中式食肆卻連續3個月「執多過開」。而過去一年結業的中式酒樓亦不乏老字號或為人認識的品牌，如太子鳳城酒家（已獲新老闆聘用舊班底改名頤東重開）、敘福樓（1978）結束敘福品牌酒家，以及富臨（1443）關閉旗下「名店」北角富臨在內多間酒家等。