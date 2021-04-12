波叔父子疫前入主鴻星 疑財困導火線之一 鄧耀昇上月辭東海董事 四子入局或接手

【明報專訊】「舖王」鄧成波與孻仔鄧耀昇（Stan）近年深陷財困傳聞，家族在疫情前大舉擴張餐飲業務卻「撞正」疫情，或是重要原因之一。據本報了解，著名連鎖酒家鴻星在經歷股東糾紛後，原為小股東之一的波叔，在2019年8月透過注資形式躍升成大股東，惟事隔數月即撞上疫情，令原本已擁有東海酒家的餐飲生意雪上加霜。而波叔太太葉少萍及四子鄧耀邦去年下半年加入東海及鴻星出任董事，未知是否接手相關餐飲生意。
近年進軍餐飲業 傳曾擬上巿
波叔早在2013年開始已逐步交棒予鄧耀昇，成立陞域集團，將家族業務由傳統地產為主，擴張至不同行業，當中重點包括餐飲業。2014年收購東海，至2019年波叔躍升成鴻星大股東，據知亦是鄧耀昇主意，而鴻星、東海亦走多元化路線，當中包括由鴻星開設「錦丼」鮪專門店、「牛蔵」和牛專門店等。
據了解，鄧耀昇曾有意將屬下餐飲、酒樓業務合併壯大上市，惟不幸地先在2019年撞正反修例社運，至去年初更爆發新冠病毒疫情，餐飲、酒店業務均受到限聚令及入境限制等措施嚴重打擊，導致本來擁有大量現金流的業務癱瘓，料上市大計亦難產。
酒樓變招慳錢 杯水車薪
值得留意的是，資料顯示，在負面消息四起下，波叔太太葉少萍以及讀中醫出身四子鄧耀邦（Jason）在去年下半年加入東海及鴻星做董事，鄧耀昇則在今年3月中辭去東海董事，未知波叔是否希望將餐飲生意改由四子打理。目前據公司註冊處資料顯示，鴻星尚有一份「公司秘書及董事辭職通知書」及「周年申報表」待辦中，未知是否仍有後續董事變動。
事實上，近年東海等酒家一直努力變招慳錢，如坊間酒樓一樣推出「無薪假」，更要求員工「跑數」，以「多勞多得」方式達標以保障支薪，否則會遭六折支薪等。
屢傳財困 近年頻變賣物業
不過，對比起近幾年波叔父子斥逾百億元入市掃貨，這種節流猶如杯水車薪，真正的現金流惟有靠將持貨變現，包括去年標售荃灣汀蘭居、中環詹氏商業大廈等，更連環沽出多項商舖物業。市場更多次傳出波叔一家需借財仔，年息極辣，利率高達18厘至30厘，導致波叔這名以往從容換貨、撈底的低調舖王成為市場焦點。他早前與鄧耀昇接受本地傳媒訪問，鄧耀昇更坦言去年第二季很「大霧」，看不到前景，不過幸好印花稅放寬，令其成功沽走持貨，第三季起已開始與銀行及伙伴對話，很多問題已在第四季解決。