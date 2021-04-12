波叔父子疫前入主鴻星 疑財困導火線之一 鄧耀昇上月辭東海董事 四子入局或接手

近年進軍餐飲業 傳曾擬上巿

波叔早在2013年開始已逐步交棒予鄧耀昇，成立陞域集團，將家族業務由傳統地產為主，擴張至不同行業，當中重點包括餐飲業。2014年收購東海，至2019年波叔躍升成鴻星大股東，據知亦是鄧耀昇主意，而鴻星、東海亦走多元化路線，當中包括由鴻星開設「錦丼」鮪專門店、「牛蔵」和牛專門店等。

據了解，鄧耀昇曾有意將屬下餐飲、酒樓業務合併壯大上市，惟不幸地先在2019年撞正反修例社運，至去年初更爆發新冠病毒疫情，餐飲、酒店業務均受到限聚令及入境限制等措施嚴重打擊，導致本來擁有大量現金流的業務癱瘓，料上市大計亦難產。

酒樓變招慳錢 杯水車薪

值得留意的是，資料顯示，在負面消息四起下，波叔太太葉少萍以及讀中醫出身四子鄧耀邦（Jason）在去年下半年加入東海及鴻星做董事，鄧耀昇則在今年3月中辭去東海董事，未知波叔是否希望將餐飲生意改由四子打理。目前據公司註冊處資料顯示，鴻星尚有一份「公司秘書及董事辭職通知書」及「周年申報表」待辦中，未知是否仍有後續董事變動。

事實上，近年東海等酒家一直努力變招慳錢，如坊間酒樓一樣推出「無薪假」，更要求員工「跑數」，以「多勞多得」方式達標以保障支薪，否則會遭六折支薪等。

屢傳財困 近年頻變賣物業

不過，對比起近幾年波叔父子斥逾百億元入市掃貨，這種節流猶如杯水車薪，真正的現金流惟有靠將持貨變現，包括去年標售荃灣汀蘭居、中環詹氏商業大廈等，更連環沽出多項商舖物業。市場更多次傳出波叔一家需借財仔，年息極辣，利率高達18厘至30厘，導致波叔這名以往從容換貨、撈底的低調舖王成為市場焦點。他早前與鄧耀昇接受本地傳媒訪問，鄧耀昇更坦言去年第二季很「大霧」，看不到前景，不過幸好印花稅放寬，令其成功沽走持貨，第三季起已開始與銀行及伙伴對話，很多問題已在第四季解決。

明報記者