智庫警告拜登：加稅恐抑壓投資

GDP增長至少削1.5百分點

稅務基金會指出，美國的股份有限公司（C Corporations）正面臨雙重賦稅的問題。股份有限公司賺取的利潤，目前須繳付21%的聯邦企業稅率，加上州的法定稅率，合計約為25.77%。繳納企業稅後，股份有限公司可向股東派發股息，不過股息仍要交稅。

假設去年一家股份有限公司獲得100美元的利潤，在支付了各級企業稅後，利潤為74.23美元。這些利潤以股息形式派發給股東，扣除各級政府合共約29.23%的股息所得稅後，這家公司原本的100美元利潤，股東只分到52.53美元。換言之，企業的47.47%利潤被徵稅。

當然，大多數企業不會把全部利潤向股東派發，而得出這個接近五成的企業稅率。不過當股票升值，股東還是要繳納聯邦和州的資本利得稅。

公司與股東徵稅重疊

此外，稅負的高低，還要區分企業稅負中的「稅」和「非稅」負擔。稅率和稅負是不同概念，企業繳稅以外，還有其他「非稅」負擔，包括企業向政府繳付的各種附加費，以及為僱員支付的社保費等；以中國企業為例，須支付的社保金額為僱員工資的20%。因此各國企業稅負不能單憑企業稅率比較。

[企業地球村]