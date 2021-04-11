美國力銷全球最低稅率阻力大 各地稅制不同 難單憑企業稅定高低

資料來源：OECD、長江產業經濟研究院、美國稅務基金會、商業內幕、路透社

最低企業稅率本身是個複雜的課題，因為它是全新的事物，而企業所交的稅，並不止於企業稅。外界衡量各國的企業稅負高低，往往忽略了各國之間的稅制差異，而僅將企業稅率互相對比。在經濟合作與發展組織（OECD）的成員國中，只有美國沒有向提供商品或服務的企業徵收增值稅（VAT），而是向消費者徵收銷售稅。

拜登擬加稅率至28% 舊事重提保競爭力

因此，單憑企業稅率高低，難衡量企業實際稅負。例如中國增值稅標準稅率為17%，並另設13%等較低檔的稅率，與其他實施增值稅的國家相差無幾。不過由於在生產環節徵稅，不管企業是否有利潤均要繳交，在經濟不景時稅負尤其沉重。然而，美國卻沒有徵收增值稅，主要是在最終銷售環節向消費者徵收銷售稅，這樣給企業的負擔就有很大差異。

世界銀行編制的《全球營商環境報告2017》指出，中國企業總稅率（即企業稅費和強制性繳費佔商業利潤的比例）為68%，同期略低於同屬金磚國家的巴西（68.4%），高於印度（60.6%）及俄羅斯（47.4%），而金磚國家的企業總稅率則明顯高於發達國家，同期美國企業總稅率為44%，日本和德國均為48.9%。

不過即使是企業總稅率，也不能直接比較，因為企業在某程度上，可將生產環節所產生的稅負轉嫁消費者，而政府提供的一些退稅優惠，也可紓緩企業負擔。

喬治．梅森大學（George Mason University）商學院院長佩珀爾（Maury Peiperl）稱，美國確實是發達國家當中，企業稅率及個人稅率最低的國家之一，這損害了美國對基礎設施及國家未來的投資能力。2017年，特朗普政府將企業稅率由35%降至21%，目前拜登建議將此稅率提升至28%。根據美國智庫稅務基金會（Tax Foundation）的數據，全球企業稅平均稅率約為24%。今年2月，聯合國高級別小組「金融問責制、透明度和廉潔」（FACTI）提出了全球最低公司稅介乎20%至30%的建議。FACTI指出，企業將利潤轉移至其他低稅率地區，以及將財富停泊於離岸戶口所帶來的經濟損失，對人均收入較低的國家影響最大，由於發展中國家的企業稅率相對很高，因此最低企業稅率不能設得太低。

發展中國家稅率偏高 中國企業總稅率68%

根據稅務基金會的數據，非洲是法定企業稅率全球最高的地區，平均達到28.5%；相比之下，歐洲的平均法定企業稅率為19.99%，而中國的法定企業稅率是25%。OECD一直協調全球140個國家之間的稅制。該組織近期的協商重點，除了關於跨境數碼服務稅的制定，也包括全球企業最低稅率。OECD和二十國集團（G20）國家希望在今年中在這兩個範疇達成共識。

如果各國就全球最低稅率共識一致，那麼各國政府仍可根據自身需要，設定本土的企業稅率。不過如果企業在某個國家支付的稅率較低，它們的本國政府可以將其稅負增加到商定的最低稅率水平，從而打擊企業將利潤轉移至低稅率地區的避稅手段。

美擬定21% 遠高於OECD討論中稅率

國際稅務專家稱，最低稅率達成共識是最棘手的問題。拜登政府希望美國企業的收入無論來自何處，最低稅率都應為21%。美國提出的方案，遠高於OECD所討論的最低企業稅率接近12.5%的水平，也正是愛爾蘭現行的企業稅率。低稅率等因素，吸引大量跨國企業赴愛爾蘭投資，該國政府一直抗拒歐盟提高稅率的建議。

安永美洲區國際稅務和交易服務負責人希利爾（Craig Hillier）表示，實施之路可能很遙遠。即使全球有初步協議，美國隨時也可以推倒重來。共和黨參議員圖米（Pat Toomey）表明，即使達成國際協議，它們也並非條約，對政府沒有約束力，只要共和黨再次控制國會，就會即時撤銷破壞性的加稅措施。

[企業地球村]