沙特阿美出售管道權益 首見引入外資

美企EIG近千億購入49%

沙特阿美是次將油管業務權益，置入新的實體公司，EIG透過是次收購，取得管道的25年收款權益。交易的定價，相當於整項油管業務公司估值達250億美元（1944.45億港元）。新的實體公司會獲沙特阿美授出獨家經營及維護權，從中向其收取費用。

阿美行政總裁Amin Nasser表示，今次具里程碑意義的交易為將來優化組合提供方向，阿美在建基於強健的資本結構下，財務狀况會進一步改善，最終有助令股東的回報最大化。

EIG行政總裁Robert Blair Thomas則稱，今次交易與EIG投資於具現金流的高質素基建項目的理念一致。

沙特阿美今次將部分管道權益放售，旨在開放給外國人投資，並且可以幫助其向股東派發股息，甚至用於在油田、煉化項目的投資。沙特政府更可借此收息，將資金用作促進經濟多元化發展。

以去年為例，沙特阿美共派發750億美元股息，絕大部分股息是回饋國家。現時該公司只有少於2%在公眾手上，其股份只安排在沙特阿拉伯上市。