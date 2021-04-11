瑞信售Greensill貸款 疑涉不存在貨單

打包轉手予投資者 料涉數十億美元

據《金融時報》報道，規模約值100億美元的瑞信基金，為認購吉普特旗下Liberty問題貸款產品的投資者之一。該報發現，Liberty曾經向Greensill Captial提供銷售產品予歐洲KME德國、RPS Siegen、Voestalpine Böhler Edelstahl及Salzgitter Flachstahl共4家歐洲金屬公司的貨單，從中取得貸款。不過4家公司均否認與吉普特家族及旗下的Liberty有生意往來。KME的首席執行官Ulrich Becker更明言：「我們過往及現時均沒有和他們交易，我們是銅生產商，甚至不知道可從他們方面買到什麼。」Greensill的執行人Grant Thorton在與債務人接觸時，甚至未能確認有關貨單。

負債方稱提供產品 對方指不曾交易

該報見到Liberty提交予Greensill的貨單中，顯示吉普特的公司曾經向德國RPS銷售鎳，RPS同樣回覆從未有和吉普特進行過交易。

Liberty所屬、同為吉普特旗下的GFG聯盟回應指：「Greensill與包括聯盟成員在內的很多客戶融資安排，均與這些客戶的未來應收款(Prospective Receivables)有關。」但GFG聯盟未有解釋為何這些「未來應收款」會建基於不存在的貨單。瑞信、Greensill均沒有回應事件。

受Archegos事件影響，瑞信投資銀行業務行政總裁Brian Chin、風險與合規總監Lara Warner上周已離職。在Greensill爆煲後，瑞信正點算相關基金產品，並將現金退還投資者。