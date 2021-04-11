譽88減價求售 欣廷軒2房破頂

一手購入 劈價後仍賺三成

過去數年，原業主因應市况而數度調整叫價，及至今年初，業主放售物業的意欲較強，將單位叫價調整至市價水平的880萬元。近日獲準買家垂青，因單位已租出，在無樓睇的情况下，原業主再減價30萬元或3.4%，以850萬元及交吉出售，即成交價較4年多前叫價低100萬元或11%，折合實呎12,821元。據悉，原業主於2013年2月以660.3萬元一手購入，持貨逾8年，轉手帳面獲利約189.7萬元，物業升值約29%。

另沙田欣廷軒則錄破頂成交，世紀21助理區域董事周淑萍表示，單位為5座中層C室，實用面積453方呎，2房間隔，最近以818萬元易手，實呎18,057元。

翻查資料，屋苑5座高層F室，實用面積419方呎，以高價816.8萬元易手，實呎19,475元，即上述新成交單位，成交價創屋苑新高紀錄，較對上紀錄高1.2萬元或0.1%。原業主2007年4月以228萬元買入，持貨近14年，現帳面獲利590萬元，物業升值約2.59倍。

一手市場方面，踏入第二季，多間發展商部署推售新盤，其中富豪酒店（0078）旗下西營盤單幢式新盤尚瓏，昨日首輪公開發售，涉30伙。富豪國際酒店集團執行董事范統表示，尚瓏昨日暫售出4伙，包括3伙1房單位及1伙2房單位，連同早前以招標形式出售的兩伙，項目暫售出6伙。他指，項目銷情慢熱，主要是樓花期較長，約19個月，投資者及用家或傾向購入現樓物業，並指項目在位置及用料佳，對後市有信心。

尚瓏累沽6伙 藍塘傲售出花園複式

另新盤貨尾亦錄得成交，由麗新（0488）及帝國集團合作、已屆現樓的將軍澳藍塘傲，昨日售出一伙花園複式戶，單位為2座地下及1樓A室，實用面積1386方呎，連399方呎花園，成交價3400萬元，實呎24,531元。買家選用1440天優先入住付款計劃，即成交期近4年。