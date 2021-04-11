鮑威爾「放鴿」收效 道指標指再破頂

儲銀行長分歧 籲減買債

聯儲局主席鮑威爾周四繼續「放鴿」，重申就業和通脹達標情况有實質進展前，將保持對經濟的支持，又指通脹只是暫時性。Kace Capital Advisors管理合伙人Ken Polcari認為，鮑威爾成功通過言論消除市場焦慮，沒產生恐慌，讓市場明白價格將會上升，作好準備。

不過，達拉斯聯儲銀行總裁柯普朗周五表示，擔心金融市場出現過度冒險行為和潛在通脹，加劇市場過剩和失衡，因此他認為需先發制人，會推動聯儲局盡快減少非常規的貨幣政策，由減少資產購買規模開始。

工會成立失敗 亞馬遜升逾2%

周五科技股表現不俗，亞馬遜（AMZN）成立工會的投票不獲通過，利好股價，升2.21%；蘋果（AAPL）亦升2%。波音（BA）再通知客戶停飛737 MAX客機，指出現潛在電力系統問題，逆市挫1.02%。債息回落帶動比特幣回升，昨晚重回6萬美元，截至晚上6時報60439美元，接近3月中的61600美元高位。

中概股逆市跌 百度美市挫3%

恒指夜期上升0.06%，收報28,650點，低水49點。ADR港股比例指數收報28,682點，下跌0.06%。多隻中概股逆市下跌，早前受基金爆倉拖累的跟誰學（GSX）再跌8.8%，百度美股（BIDU）跌3.13%，折合報213.84港元，較百度港股（9888）低收1.91%。