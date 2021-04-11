去年內地反壟斷罰款僅4億 高通亦只罰78億

相比今次阿里巴巴（9988）遭重罰182.28億元，去年罰款只是「小巫見大巫」。2015年美國高通因被內地指涉及通過專利保護而保持獨大，又藉國際專利保護機制，獲巨額收入和利潤，最終傳出要繳付近10億美元（約78億港元）罰款。今次阿里的罰款遠高於高通。

審結案件108宗 按年倍增

市場監督管理總局近年積極調查經營者集中反壟斷、濫用市場支配地位、濫用行政權力排除及限制競爭等一系列反壟斷個案，巨額判罰大企業惹起市場注目之餘，甚至刊發《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，提示業界避免墮入反壟斷的法網。

另一方面，該局亦於最近因應百度（9888）收購猿輔導、騰訊（0700）收購小魚集團股權等案跟進，並對該12家內地科技企業，涉違反內地《反壟斷法》，因此將處分涉案企業，各被罰款50萬元。當局頻頻出手加上連串事件曝光，帶來警示作用。