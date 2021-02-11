阿里「二選一」壟斷 罰款216億 等同一年銷售額4% 分析：預期之內股價難大跌

明報記者 歐陽偉昉

市監局指出，阿里自2015年以來，濫用市場支配地位，對平台內商戶提出「二選一」要求，並借助市場力量、平台規則、搜尋算法等技術，獲取不正當競爭優勢，限制網絡零售平台市場競爭，損害商戶和消費者利益。市監局要求阿里整頓，加強內部合規管理、維護公平競爭，保護商戶和消費者權益等。阿里發出公開信回應判罰，表示「誠懇接受，堅決服從」，將進一步推出降低平台經營門檻和成本的措施，創造更開放和公平的平台環境（見圖）。根據《反壟斷法》規定，經營者濫用市場支配地位，可處以上一年度銷售額1%至10%的罰款。

創反壟斷以來最大額罰款

阿里被罰182億元，打破中國反壟斷案的罰款金額紀錄，金額相當該行2020年第四季純利779億元的約20%。彭博行業研究認為，阿里付出小量金額，解決自去年12月被立案反壟斷調查以來，懸在公司之上的監管不確定。不過，阿里往後收購或擴展業務時都需要較為保守。

去年10月底，阿里創辦人馬雲批評中國的監管體制後，阿里系成官方針對目標，螞蟻集團高層在去年11月被人行約談，令港滬上市功敗垂成，及後市監局發布《反壟斷指南》初稿，針對互聯網平台限制競爭行為。是次立案調查前，阿里已因收購銀泰商業違規，被款50萬元。

券商：須留意重組後螞蟻業務

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，市場已預期阿里要面對較大的罰款，消息對股價未必有太壞影響，現阿里預期市盈率已跌至22倍，再跌空間不大。目前市場仍未清楚金控業務重組後，螞蟻尚可保留多少業務，投資者仍需面臨一段時間的不確定。此外，美團（3690）去年底被法院控告濫用市場支配地位，今年3月市監局亦對百度（9888）、騰訊（0700）等併購案處以罰款，對於監管問題會否延至其他平台，阮子曦認為市場已預期罰款難免，但不會如阿里的金額大，他又提醒內地對大數據監管，微盟（2013）等利用大數據營銷公司或受影響。