天鑽特色戶享大自然翠綠山景

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

天鑽位於大埔山塘路8號，由17座住宅大廈組成，是中海外（0688）近年在港最大型的住宅發展項目，去年12月起陸續入伙，目前只餘約40個特色單位待售。

發展商開放的2座19樓B室連天台示範單位，是招標待售的特色戶之一，實用面積855方呎，為3房1套連工人套房及儲物室間隔，客飯廳開則四正，闊度約3米，空間感不俗，加上採用淺色木紋地板，令單位內的和諧感得以提升。客廳連接約22方呎露台，可欣賞外面的翠綠山景，加上屋苑對出以平房為主，讓光線直接進入高層單位內，室內光線更見充足，賞景角度亦非常寬廣。

睡房牆壁非主力牆 增間隔彈性

睡房方面，天鑽的單位都沿用近年新盤常見的大窗設計，3個睡房的窗戶均接近落地，為室內帶來更廣闊視野及自然光，其中主人套房更外連工作平台，能引入更多室外新鮮空氣，並可以與客廳的露台產生空氣對流，令室內更通爽舒適。套廁就鋪上天然石材，美觀耐用。

另外，睡房之間的牆壁均非主力牆，住戶可按照個人需要改變單位間隔及開則。至於廚房則配有淺色木紋廚櫃，感覺大方實用，除雪櫃、洗衣機等電器外，亦附有蒸焗爐、微波燒烤爐、 酒櫃等，設備一應俱全。

單位內置樓梯直上天台

單位為連天台特色戶，室內設有樓梯通往專屬的入契天台。天台面積686方呎，享全方位自然景觀，而且面積夠闊落，可作多種用途，假日舉行聚會活動，亦可讓戶主足不出戶就能在家感受戶外氣息，適合追求生活質素的人。至於內置樓梯的下方，就設計成一個儲物室，可善用空間放置雜物，非常貼合用家需要。

值得留意的是，屋苑所位處的地勢較高，而住客停車位只有358個，約4戶才能分配一個車位。

不過，區內交通便利，住戶可步行約十分鐘前往港鐵大埔墟站，港鐵站毗鄰即為新達廣場，滿足吃喝購物所需。此外，屋苑亦設有接駁小巴來往新達廣場一帶，每日約5至15分鐘一班。

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