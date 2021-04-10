鄧成波1.5億售醫局街地舖 6年賺九成

資料顯示，鄧成波家族在2015年1月起，透過4間公司購入上址，購入價介乎784.4萬至4589.8萬元，共涉7950萬元，意味鄧氏家族持貨約6年，帳面獲利6950萬元，期內升值約87%。

過去一年減磅 料最少套20億

翻查資料，鄧氏家族在2016至2018年、即市況暢旺時，大舉在物業市場「掃貨」，涉資高逾200億元，當中購入不少舊式工廈，並申請活化作酒店，惟隨著本港2019年下半年起爆發反修例風波、2020年爆發新冠疫情，訪港旅客劇減，重創酒店和旅遊業，鄧氏家族資金周轉因而出現困難，過去一年更積極減磅套現，估計售出最少15個項目，套現總額估計約20億元。

中信泰富早前拆售何文田嘉道理道豪宅KADOORIA的車位，據土地註冊處資料顯示，該屋苑業主「大美人」李嘉欣（圖），在3月中斥資501.6萬元購入地庫一樓一個雙號車位，加碼在該屋苑的投資。

李嘉欣502萬購KADOORIA車位

據悉，項目車位定價達550萬至570萬元，惟因售價太高而惹業主不滿，發展商及後推出八八折優惠，在上月19日前可獲此優惠，而李嘉欣在上月18日入市，成交價501.6萬元，即意味車位原本定價為570萬元。