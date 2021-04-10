恒地蕉坑申建社福設施 擬不納樓面

據城規會文件顯示，恒地近日再就項目提交補充資料，詳細說明社福設施分佈；文件顯示，項目內分兩個地盤發展，用地A主力作公營房屋發展，用地B則為私宅項目。

擬建近2200伙 六成私宅

根據最新發展方案，項目內用地A、用地B內各設一個公眾停車場，並在用地A內擬興建一座4層高綜合大樓，以提供安老院兼日間護理單位、嚴重弱智人士宿舍和展能中心，並建議有關社福設施不納入計算於項目的總樓面面積內。

資料顯示，項目以地積比3.6倍作發展，擬建9幢10至15層高住宅大廈，提供2198伙，較過去發展方案的2250個住宅單位，減少52伙或2.3%，其中用地A將建3幢作公營房屋，涉約900伙（約四成）；用地B則建6幢私宅，涉約1300伙(約六成)，整個項目總樓面面積約141.2萬方呎。

另一方面，有土地持有人就上水天平路丈量約份第52約地段第834號及第838號餘段和毗鄰政府土地，向城規會申建分層住宅及安老院，住宅部分涉約1.22萬方呎，預計提供28伙、平均面積約368方呎的住宅單位，另設143個安老院舍床位，總樓面約3.06萬方呎。

上水天平路申建住宅安老院

資料顯示，上述地皮去年曾由另一財團提出發展住宅的申請，擬建1幢19層高住宅大廈，提供56伙、平均面積560方呎住宅，惟申請非由土地持有人提出。