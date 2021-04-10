首置客住宅成交5.9萬宗 5個財年最多

財經事務及庫務局指，過去5個財政年度錄得首置住宅單位交易宗數，以本年度最多，截至今年2月28日錄得5.9萬宗，當中以物業售價或價值介乎600萬至2000萬的單位最多，佔整體約五成。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮分析，疫情至今已一年多，但去年政府推出放寬首次置業人士按揭成數，首置人士最高可申請九成按保的樓價上限，提升到800萬元，800萬以上至1000萬元的物業更可承做最高八成按揭。他指「住屋始終是必需品」，該政策令更多有能力人士「上車」，故疫情下交易量不跌反升。

分析：放寬按保令更多人上車

隨着疫情放緩，陳海潮預計今年首置住宅交易量仍穩步向好，相信不少市民更會於通關前加快入市，因市場料樓價仍有機會上調。至於非持有香港身分證的個人及公司買賣住宅宗數，2020/21年（截至今年2月底）錄得765宗，佔整體住宅物業買賣數目65,755宗約1.16%，數字亦較2019/20年度1947宗減約六成；而涉及成交金額約186.9億元，較上年度324.8億元減少42.4%。

另外，差餉物業估價署回覆立法會財委會指，該署於2021/22年度將減少93個非首長級職位，當中86個與政府決定撤回向空置的一手私人住宅單位徵收額外差餉的條例草案有關，其餘7個屬有時限職位，於開設期屆滿後刪去。