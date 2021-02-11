CCL創9個月高 分析：年中勢破頂

四大整體指數按周齊升

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，整體樓價明顯呈反覆向上格局，復活節長假期間，二手成交持續暢旺，相信樓價續反覆上升，將於4月下旬公布的CCL開始反映；CCL目標是挑戰190點，期望2021年中前後達到。翻查資料，CCL於2019年6月底錄190.48點，為歷史最高紀錄。四大分區方面，港島CCL Mass報187.93點，按周升2.07%，升幅為8周即約2個月以來最大；九龍CCL Mass報178.31點，按周升0.01%；新界東CCL Mass報193.15點，按周升0.44%；惟新界西CCL Mass報168.17點，按周跌0.28%。

都會駅3房10年升值1.3倍

市况方面，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳4月迄今二手私宅成交暫錄103宗，較上月同期錄183宗跌近44%，其中都會駅本月暫錄約3宗成交，較上月同期錄6宗跌五成，新近成交為5座中層B室、3房連套房間隔，實用678方呎，以1065萬元易手、實呎15,708元；原業主2010年9月以469萬元買入，持貨逾10年，帳面賺596萬元或約1.3倍。

元朗本月73宗成交 超上月同期4%

元朗本月迄今暫錄約73宗成交，相對上月同期錄約70宗，已超越約4%；美聯首席聯席區域經理陳鋒指，區內指標屋苑YOHO Town第5座高層B室，實用393方呎兩房戶，以676.5萬元易手、實呎17,214元；原業主2017年8月以約548萬元買入單位，持貨逾3年半，帳面賺128.5萬元或23%。