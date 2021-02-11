尚瓏今賣30伙 料收140票超額4倍

凱滙下周二新發售17伙

另信置（0083）及市建局等合作發展、預計最快5月入伙的觀塘凱滙，最新售出5座6樓H室，實用722方呎3房戶，成交價1650.29萬元、實呎22,857；項目2018年底推出以來累售1712伙、套現總額逾214億元。此外，凱滙加推17伙，包括12伙3房標準戶、5伙連平台特色戶，將於下周二（13日）發售，今批單位折實價1212.1萬至2311.57萬元、折實呎價2.25萬至2.49萬元。

新盤特色戶持續錄得大額成交。碧桂園（2007）牽頭、已屆現樓的馬鞍山泓碧，透過招標售出第3座「天池屋」17樓B室，實用1352呎連1196呎天台、3房間隔，成交價4200萬元、實呎3.1萬元，創項目分層特色戶成交價新高；泓碧2018年底推出以來累沽492伙、套現逾49億元。

泓碧天池屋4200萬沽 分層新高

新世界（0017）已屆現樓的元朗瑧頤，以989.1萬元售出20樓A1室、實用577方呎3房戶，實呎17,142元；項目2019年6月開售至今累沽303伙、套現近17億元。

主要新盤本月暫8宗撻訂

本報統計，4月迄今主要新盤暫時共錄約8宗撻訂，其中萬科香港旗下港島西環15 Western Street，於3月底以720萬元售出20樓D室，實用213方呎開放式戶，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉36萬元。

另恒地（0012）北角尚譽，同於3月底以678.4萬元售出的31樓B室，實用207方呎開放式戶，買家亦告撻訂，料遭沒收5%訂金涉約34萬元。