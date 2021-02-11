世茂獨資頭炮 九龍半山住宅申預售 恒地THE HENLEY第3期404伙 擬今年內登場

明報記者 甘潔瑩

翻查資料，世茂於2015年以逾70億元，投得上述九龍半山延坪路地皮，並於2017年8月獲屋宇署批建6幢18至19層高（在4層基座之上）的中密度住宅、另有7幢4層高、及22幢3層高（在一層低層地下之上）的低密度住宅，總樓面涉約63.2萬方呎，預計2023年9月落成，樓花期約29個月，惟暫時未知具體開售日期。

地政總署資料顯示，上月接獲的另一個新申請預售樓花同意書項目，為恒地啟德THE HENLEY第3期、涉404伙，預計在2022年4月落成，樓花期約1年。換言之，上述兩個於3月新申請預售樓花的住宅項目，共涉740伙。

兩新盤申預售共涉740伙

恒基物業營業（一）部總經理林達民回應查詢指，THE HENLEY I獲批預售後，集團計劃最快本月推出，如稍後第2、3期獲批預售，亦有機會於今年內登場。

THE HENLEY項目所在的沐泰街7號及8號兩幅地皮，原由海航旗下國際建設（0687）於2016年以約142.5億元投得，至2018年以約160億元轉售予恒地，以總樓面涉約106.3萬方呎，每方呎樓面價約1.5萬元。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，3月新申請樓花涉740伙，較2月2179伙減66%，雖然1月無新申請，但在2月新申請數字高企帶動下，今年首季新申請預售樓花合計仍有2919伙，但較去年第四季3468伙，按季減少16%。

由於3月新申請預售樓花數目較獲批單位多，因此累積待批樓花單位按月續升、重上逾1.2萬伙水平，3月錄12,533伙，按月升約5.7%，連升2個月，創4個月新高。

滾存待批樓花1.25萬伙 4個月高

另外，地政總署公布，3月批出一份預售樓花同意書，為遠展（0035）沙田大埔公路沙田嶺段8388號，涉及66伙(融合分層單位和洋房)。遠展地產總裁方文昌表示，集團將視乎市場情况，預計短期內以現樓形式推售。