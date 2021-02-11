寶潔參與CAID廣告技術 繞過蘋果追蹤客戶數據

寶潔是全球最大的廣告客戶之一，旗下擁有吉列（Gillette）、Pampers、SK-II等著名品牌。知情人士稱，寶潔是參與這項CAID廣告技術測試的最大型西方企業。參與開發此技術的中國行業團體及科技公司，正於不同軟件測試效果。

技術由中國廣告協會開發

《華爾街日報》稱，通過各種軟件，CAID可收集用戶的設備數據，包括用戶的設備型號、時區、國家、語言、IP位置等。基於這些數據，就可通過算法生成所謂的設備ID，以追蹤蘋果設備用戶的網上活動。CAID毋須獲用戶同意就可進行追蹤，即使蘋果設備用戶在屏幕的彈窗，選擇了不被追蹤，CAID仍可繼續收集數據。

蘋果公司計劃在未來數周進行iOS系統更新，屆時軟件及網站要收集用戶數據，將必須徵求用戶同意。蘋果公司表示，蘋果App Store的條款和準則，適用於蘋果公司及全球開發者，無視用戶選擇的軟件，將不獲蘋果接納。蘋果公司近日已向使用CAID等工具的軟件開發商發出警告，要求他們兩周內將相關工具移除。

蘋果發警告 要求移除

寶潔發聲明稱，向CAA提供數據，與寶潔的目標一致，就是優先考慮消費者的私隱保障之餘，同時為客戶提供有用的資訊。寶潔未提供有關CAID的更多細節，包括其是否打算使用該技術。早前的消息稱，參與這項廣告技術測試的還包括騰訊（0700）和抖音母公司字節跳動。根據《華爾街日報》接觸到的CAA文件內容，參與CAID開發的還包括會計師事務所德勤、羅兵咸永道旗下的一些業務部門，以及市場調查機構尼爾森（Nielsen）。

（綜合報道）

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