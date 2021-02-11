路透：滴滴委投行安排美上市 集資780億 阿里後中概股最大規模

聯儲局主席鮑威爾早前重申，要看到經濟的實際進展才撤回刺激措施。美國3月生產者物價指數（PPI）終值的升幅超出預期，按月升1%，較2月的0.5%升幅顯著加快。上月PPI按年升幅更達4.2%，是2011年9月以來最大升幅，預示經濟活動重啟之際，通脹增長加劇。美股早段延續升勢，道指早段曾升逾百點，標指升穿4100點，兩者齊創新高。微軟股價早段再創新高，市值已突破1.9萬億美元，只要股價再升5%以內，就會成為繼蘋果公司之後，另一市值突破2萬億美元企業。微軟去年股價升六成，今年再升17%。

滴滴去年曾考慮在香港進行IPO，恐中美緊張局勢升級之際，赴美上市會面臨美國監管機構的嚴格審查和更嚴格的審計要求。

不過消息人士向路透社稱，滴滴後來放棄在香港上市的計劃，改為選擇紐約，部分原因是擔心香港的IPO申請，可能令滴滴的商業模式，包括使用「白牌車」和兼職司機，面臨更多審查。反觀選擇在紐約上市有不少好處，例如資金池更充裕，且申請上市的時間規劃更可預測，而且優步（Uber）和Lyft這些同業也在美國上市。

中資去年美集資額 按年增逾2倍

時值美國證交會（SEC）剛通過臨時修正案，令不符合美國審計標準的外國上市公司面臨除牌的風險，但仍無礙一些中國企業近期繼續赴美上市。路透社稱，滴滴選擇高盛和大摩承銷，反映其上市計劃進展良好，即使中美關係緊張，但美國資金池仍對中國企業具吸引力。根據金融數據公司Refinitiv的數據，中國企業去年在美國上市集資120億美元，是2019年集資額的3倍以上。

Impossible Foods研上市 估值780億 李嘉誠有投資

滴滴出行是2015年由滴滴打車和快的打車兩家公司合併而成。至2016年，滴滴又與優步中國（Uber China）合併，進一步整合內地召車市場。消息人士稱，滴滴在2017年的融資，公司估值為560億美元，翌年估值超過600億美元。

此外，路透社引述消息人士稱，李嘉誠旗下維港投資持股的美國植物肉品牌Impossible Foods，研究未來12個月IPO，預料上市估值超過100億美元（約780億港元），遠高於其去年私募融資時的40億美元估值。消息人士又稱，與特殊目的收購公司（SPAC）合併上市也是該公司的選項之一。

（綜合報道）

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