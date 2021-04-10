舜宇3月主要產品出貨全線升

光學零件方面，手機鏡頭出貨量按月及按年分別上升0.8%及14.8%至1.3億件，第一季達成全年出貨目標的22.2%至23.2%；車載鏡頭出貨量按月及按年分別升12%及49.6%，達成全年目標27.9%至29.1%。其他鏡頭及玻璃球面鏡片3月出貨量為794.1萬件及287.7萬件，其他鏡頭按年大升1.64倍，按月下跌0.2%；玻璃球面鏡片按年及按月升37%及24.4%。

光電產品方面，舜宇手機攝像模組出貨量為5999.5萬件，按年上升52.1%，按月跌9%，完成全年目標25.7%至26.8%；其他光電產品出貨量為434.3萬件，按年升76.3%，按月下跌10.9%。

丘鈦攝像頭模組按年升一成

丘鈦科技（1478）亦公布3月攝像頭模組銷售量3606.6萬件，按年升10.2%，按月升13.2%；指紋識別模組銷售920.6萬件，按年及按月升21%及5.2%。集團指攝像頭模組產品及指紋識別模組的市場份額有所提升，帶動銷售數量按年錄得增長，按月上升就因農曆新年假期後，行業銷售有季節性回升。