南華早報裁員4% 重組未涉編採部

稱為轉型及疫後發展

電郵提到，重組架構令部分人手重疊及剩餘，公司已付出額外努力為受影響的員工安排新職位，但仍需裁減4%員工。他解釋，《南早》每年都會檢討公司人力架構，而為公司「轉型」及疫情後發展，本次作出改組決定。

另外，新一屆勞工顧問委員會昨首次開會，勞工處在會上匯報取消強積金對沖的最新進度，據了解政府提出的取消強積金對沖方案涉8條現行法例須修訂，包括《僱傭條例》、《強積金公積金計劃條例》等，另須設立僱主專項儲蓄戶口，政府須另訂一條新法例，而僱主專項戶口將由金融管理局管理及營運，勞工處負責跟進批核及提取等安排，若有人無供款，則由勞工處及強積金管理局跟進。

勞工處：撤對冲涉8條法例修訂

政府日前向勞工界指取消強積金對冲法例草案將推遲至下屆立法會審議。據悉，勞工處在昨天會上指對今年能擬定出草案「感樂觀」，擬明年初交相關草案到立法會審議；會上僱主代表憂政府早前承諾補貼293億元亦可能不足夠，勞工處則指該金額是按擬定資助比例推算，並非「封頂」，待方案推行5年後可檢討。

勞顧會僱員代表譚金蓮表示，新型冠狀病毒疫情下不少打工仔失業、強積金供款被「對冲走」，但政府卻一再推遲提交取消強積金對冲法例草案的期限，令打工仔失望，促政府明年第一季提交草案，否則憂有特首候選人拋出新方案，隨時又要推倒重來。