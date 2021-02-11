憂內地通脹升溫 拖累港股升轉跌 3月PPI急升4.4% 市場恐中央收水

明報記者 歐陽偉昉

石油、基本金屬價格自去年底逐步上升，影響已傳遞至貨品生產層面。國家統計局城市高級統計師董莉娟表示，3月PPI受國際大宗商品價格上升因素影響，石油、煤炭、金屬冶煉、化學原料等行業，合共推動PPI上升1.27個百分點，佔PPI升幅的八成。居民消費價格指數（CPI）則按年上升0.4%，扭轉前兩個月跌勢。

CPI按年升0.4% 扭兩月跌勢

副總理劉鶴日前在國務院金穩委會議要求，保持物價基本穩定，特別關注大宗商品價格走勢，執行穩健貨幣政策。今年人行貨幣策轉向謹慎，雖然市場擔心本月資金流動性，會因地方債加快發行和繳稅被抽緊，不過人行未有加大公開市場操作，昨日連續第29天投放100億元逆回購，僅抵消到期的金額。

港股通淨流入僅15億

貨幣政策趨緊的憂慮不利A股表現，滬深300指數昨跌1.5%，報5035點。年初支持港股的北水流入亦受影響，港股通昨日淨流入14.6億元，相對1月平均每日過百億元，繼續保持在低位。第一上海首席策略師葉尚志指出，人行在春節後沒有再釋放新的流動性，控制市場上的貨幣供應量。目前原材料價格上升真正傳導至生產方，人行未必再過於放鬆。

此外，澳新銀行大中華首席經濟學家楊宇霆認為不能輕看超預期PPI影響，它與美國通脹有非常直接的正面關係，或影響對美國和全球通脹壓力的判斷。2月以來美國長債利率上升，導致納指上兩月曾跌一成。不過，發改委價格司副司長彭紹宗表示，此輪PPI受國際商品上升等輸入性因素、去年基數較低等技術因素影響，只是階段性上升，預計會在下半年回落。

昨日國指收報10,977點，下跌1.19%，科指下跌1.8%，收報8305點。高估值的內需股跌幅較大，海底撈（6862）下跌4.91%，安踏體育（2020）跌3.11%。騰訊（0700）昨日續企穩在配股價之上，收報620.5元，上升0.08%。

分析：未擺脫2月調整趨勢

恒指月初在20天線反覆上落，葉尚志認為，港股在基金爆倉後，釋放了中概股的沽壓帶動技術反彈，但未脫離2月開始的調整趨勢，整體仍向下發展，需留意恒指能否守穩28,300點。