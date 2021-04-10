馬雲任校長 傳湖畔大學禁招生

集合精英企業家 憂影響黨領導

據報，湖畔大學今年3月開課的一年級，亦已經停止授課，阿里及湖畔大學均未有就此回應。報道指被外界戲稱為「馬雲黃埔軍校」的湖畔大學之所以成為打壓對象，是因為內地政府認為，該大學集合了一群中國頂尖、精英企業家，未來或會栽培出有政治影響力的學生，甚至會對黨的領導造成影響。

事實上，湖畔大學並非中國教育培訓機構，而是2015年3月由馬雲、聯想集團（0992）創辦人柳傳志、復星國際（0656）董事長郭廣昌等人共同創辦，旨在培訓內地初創企業家，「俏江南」汪小菲也是首屆學員之一。不過湖畔大學這種營運方式及教學宗旨，讓內地多名學者不滿。

自螞蟻集團上市觸礁後，阿里股價由約300元水平反覆向下，低見去年12月底的210元。雖然該股今年曾爬升至年內高位267元，但近日再度跌穿220元水平，昨天收跌2.2%至218元。

券商上調阿里目標價至328元

儘管如此，仍然有券商唱好阿里巴巴後市走勢。富瑞昨發表報告，認為阿里有能力孕育新項目，相信可以為公司盈利帶來貢獻，上調阿里目標價至328元，重申「買入」評級。該行又預計，阿里今年首季收入按年增長57%至1790億元人民幣；經調整EBITA則按年上升21%至240億元人民幣。